Клиенту ПриватБанку выдали порванные деньги с посторонними надписями: в банке говорят, что действовали по требованиям НБУ

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался на выданные ему в одном из отделений купюры евро. По его словам, они были старыми, ветхими, грязными, порванными, "с пятнами и какими-то посторонними надписями". В самом же банке отметили, что выдают только те купюры, которые соответствуют требованиям НБУ – однако почему-то акцентировали на долларах, а не евро.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей, "кассир провел операцию получения и денег даже не предупредил, что они в ужасном состоянии".

"Очень долго пытались выбрать из этого хлама что-то приличное. Но все равно купюры старые и ветхие! Теперь очень нервничаем, сможем ли со временем поменять эти купюры на гривню", – говорится в жалобе.

В самом же ПриватБанке отметили, что осуществляют выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального банка. Там подчеркнули: все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, "без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала".

При этом, хоть речь в жалобе шла о евро, в банке почему-то решили сказать, что банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. А вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

"Также отметим, что в отделении Банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры. В случае, если вы не удовлетворили состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать. Также платежные купюры можно обменять на гривну через кассу любого отделения ПриватБанка или через терминал самообслуживания", – рассказали в "Привате".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

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