Клиентам украинского банка прекратили выплачивать вклады: что будет с деньгами

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) остановил выплаты вкладчикам обранкротившегося "Первого инвестиционного банка". Причина – необходимость завершения уполномоченным лицом Фонда формирования перечня вкладчиков и реализации плана урегулирования банка. Впрочем, несмотря на это, вкладчики не утратили свои деньги.

Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

Остановка выплат произошла 14 апреля.

В будущем выплаты будут возобновлены, так как их остановка – временная.

"Информация о порядке получения вкладчиками АО "Первый инвестиционный банк" своих средств будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах Фонда. А также банка", – говорится в сообщении.

Напомним: НБУ признал "Первый инвестиционный банк" неплатежеспособным в феврале 2026 года. Там отметили: решение принято в связи с невыполнением банком письменного требования по представлению доработанного Плана финансового оздоровления после отнесения Банка к категории проблемных.

"Со дня отнесения к категории проблемных Банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушал требования к минимальному размеру регулятивного капитала. По состоянию на дату принятия решения... размер его регулятивного капитала составил 73 млн грн, что существенно ниже установленного Национальным банком минимального значения (200 млн грн)", – рассказали тогда в НБУ.

При этом там подчеркнули: банк не относится к категории системно важных – ведь на 1 февраля его доля в банковском секторе составила 0,01%. А потому отнесение учреждения к категории неплатежеспособных "не влияет на стабильность банковского сектора Украины".

Банк будет продан

В свою очередь, в ФГВФЛ напомнили: "Первый инвестиционный банк" планируется вывести с рынка путем его продажи. В настоящее время соответствующий конкурс уже завершен. Информация о победителе будет обнародована вскоре после заключения договора.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк с 1 декабря 2025 года запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

