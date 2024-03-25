Клиентам крупного украинского банка изменили срок действия карт: когда последний день

Срок действия карт клиентов государственного Ощадбанка, у которых тот подходит к концу, продлен. Теперь те будут действовать по крайней мере до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

решение принято в связи с действующем в Украине военное положением;

решение касается всех карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года;

продление срока действия карт происходит автоматически.

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия. В частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

В то же время, если новая карта уже перевыпущена, ее следует забрать. Для этого нужно обратиться в отделение банка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В целом же учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Сколько денег можно снять с банкомата Ощадбанка

В то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

К примеру, Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!