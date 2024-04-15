Китай помогает России обходить санкции: какую схему придумали

Российские экспортеры меди нашли способ обойти международные санкции и начали торговать медью новой медью под видом лома. Кроме того, это позволяет металлургам уклоняться от уплаты налогов

Как сообщает Reuters, чтобы ее трудно было отличить от лома, ввозимую медную катанку измельчали в Синьцзян-Уйгурском районе КНР, который граничит с Россией. Таким образом, российские экспортеры платили 7% пошлины вместо 10%-ной пошлины на лом, но не платили 4% налога на импорт лома.

Аналитики обнаружили, что продажи нового металла под видом лома начались в декабре. Причем масштабы, согласно китайским и российским данным, отличаются. В китайской таможне утверждают, что КНР закупила намного больше медного лома в России, в то время как российские данные, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, показывают, что объем лома, экспортируемого в страну, являющуюся крупнейшим торговым партнером, был незначительным.

Журналисты обнаружили, что с декабря Россия в сотни раз нарастила экспорт медного лома в Китай: если в 2021 и 2022 годах РФ в среднем в месяц продавала 95,3 тонны и 125 тонн этого материала, то в декабре продажи выросли до 6434 тонны, а к февралю 2024-го – до 11 599 тонн. Причем 8041 поставила "Русская медная компания", которая находится в санкционном списке США.

Российская таможня перестала предоставлять внешнеторговые данные после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, то есть с февраля 2022 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, благодаря сотрудничеству с Китаем, Россия до сих пор имеет доступ к технологиям, продажа которых ей была запрещена или ограничена. Посредники продолжают поставлять в страну-агрессор телекоммуникационное оборудование, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных систем и систем вооружения, а также дроны.

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