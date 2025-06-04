Трамп продолжает бить по импорту: пошлины на сталь и алюминий выросли вдвое

Американский президент Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, ссылаясь на национальную безопасность и защиту американских производителей. Новые тарифы начали действовать с 4 июня 2025 года и могут существенно повлиять как на внешнюю торговлю США, так и на внутренние цены на металл.

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Об этом говорится на сайте Белого дома. Согласно указу, пошлины будут применяться исключительно к металлической части продукции – нестальные компоненты будут облагаться обычными импортными тарифами.

Значительно ужесточается контроль, Трамп требует жесткой прозрачности в таможенных декларациях. За ложную информацию будут штрафы или даже лишение права на импорт.

Наибольшие потери понесет Канада – крупнейший экспортер стали в США, которая в 2024 году поставила туда продукции на $7,6 млрд. Также удар понесут страны Евросоюза, которые уже в марте критиковали предыдущие пошлины Трампа. Новый уровень тарифов вдвое выше того, что действовал ранее.

Исключением станет Великобритания, с которой США ведут отдельные переговоры по экономическому партнерству, для нее тариф пока останется на уровне 25%, с возможными изменениями с июля 2025 года. "Это решение продиктовано национальной безопасностью", – отметил Трамп в своей прокламации.

По его словам, импортная сталь и алюминий угрожают жизненно важным отраслям США и без таких мер американские заводы были бы вынуждены закрываться. Трамп убежден, что именно благодаря пошлинам в 2018-2020 годах удалось спасти американскую металлургию и теперь – время снова ее "защищать".

Эксперты из CNN и ряда экономических центров предупреждают, что повышение пошлин может иметь двойной эффект. С одной стороны – рост производства внутри страны. С другой – подорожание стали и алюминия на внутреннем рынке США, что автоматически ударит по строительному сектору, автопрому, машиностроению и другой металлозависимой индустрии. Ведь с момента первого введения пошлин в марте уже наблюдался рост цен, американские компании, защищенные от иностранной конкуренции, начали повышать прайсы.

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