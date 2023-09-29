'Киевстар' стал партнером форума по разминированию, организованного Минэкономики Украины

Недавно в Киеве прошел первый форум по проблематике гуманитарного разминирования Demine Ukraine Forum. Целью мероприятия стала открытая дискуссия относительно действий по ускорению разминирования и планам страны.

Разминируем Украину (Demine Ukraine) – государственная программа по очистке территории Украины от взрывоопасных предметов и минного загрязнения, оставленного в результате российской агрессии. Гуманитарное разминирование является одним из стратегических приоритетов Правительства, которое координируется Министерством экономики и полностью совпадает с видением компании Киевстар, выступившей партнером мероприятия.

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Форум объединил представителей государственных органов Украины, посольств стран-доноров, операторов противоминной деятельности, отечественных производителей оборудования для обследования и разминирования, телекоммуникаций и агросектора.

Гуманитарное разминирование – это больше, чем просто обезвреживание мин или других взрывоопасных предметов. Это – возможность для людей вернуться в свои дома и быть в безопасности. О восстановлении экономики и восстановлении страны. Наконец, о продовольственной безопасности в мире. Разминирование территорий – это нулевой этап восстановления нашей страны и важный шаг для возвращения полноценной жизни на деоккупированные земли", – отметила первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Во время открытия мероприятия перед участниками Форума выступили Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Сейчас в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 174 тысячи квадратных километров земли, включая временно оккупированные территории, а в опасности находится около 6 миллионов человек.

"Как социально ответственный бизнес мы поддерживали и будем поддерживать важные для страны инициативы, являясь надежным партнером для государства и граждан – подчеркнул во время выступления на форуме директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер – Наши инженеры заходят в деоккупированные населенные пункты сразу после ВСУ, ведь для людей, долгое время находившихся в оккупации, очень важно выйти на связь со своими близкими. Мы понимаем важность разминирования для восстановления инфраструктуры, поэтому Киевстар разрабатывает технологические решения для ускорения разминирования и начинает социальные инициативы, призванные обезопасить саперов и повысить эффективность их работы."

Киевстар запустил новую коммерческую услугу для бизнеса – сигнал коррекции RTK для точного позиционирования в режиме реального времени, который может использоваться при разминировании территорий, сельском хозяйстве и логистике.

Кроме того, в мае этого года национальный мобильный оператор совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись Живим" инициировали проект "Нам здесь жить", сбор для обеспечения оборудованием и транспортом 146 инженерно-саперных групп ВСУ. Денежные средства направляются на приобретение транспорта, металлоискателей, коптеров, сумки саперов и другое оборудование. Киевстар уже перечислил на сбор 20 млн грн.

В рамках инициативы собрано 105 млн грн. Благодаря аккумулированным средствам недавно еще 15 инженерно-саперных групп получили помощь, а всего 31 инженерно-саперная группа уже укомплектована необходимым снаряжением. Стоимость одного комплекта по авто составляет 1,2 млн грн.

Фандрайзинговая кампания с целью собрать 175 млн грн продолжается до закрытия полной суммы сбора. Присоединиться к инициативе может каждый желающий по этой ссылке.

Киевстар и дальше сфокусирован на важности вопросов гуманитарного разминирования и нацелен поддерживать Министерство экономики Украины и другие соприкасающиеся государственные органы с целью содействия развитию инноваций в этой сфере.