"Киевстар" оштрафовали на 17,5 млн грн из-за скорости мобильного интернета: компания готовится подать в суд

Телекоммуникационный оператор "Киевстар" должен выплатить в госбюджет 17,5 млн грн. Компанию признали виновной в введении потребителей в заблуждение из-за рекламного заявления о лидерстве в Украине по скорости мобильного интернета.

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Об этом говорится в решении Антимонопольного комитета (АМКУ), принятом 30 июля. Заявление компании признали нарушением закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Как пояснил глава АМКУ Павел Кириленко, компанию оштрафовали за распространение неточных сведений о лидерстве по скорости мобильного интернета. А именно за то, что:

"утверждение "№ 1 по скорости мобильного интернета" в совокупности с информацией об источнике, периодах проведения соответствующих измерений и полученных по их результатам средних показателях, размещенной таким образом, что затрудняется ее одновременное восприятие с основным утверждением".

Это было признано нарушением статьи 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" – "Распространение вводящей в заблуждение информации".

Реакция "Киевстара"

В самой компании "Киевстар" заявили OBOZ.UA, что уже готовятся к судебному обжалованию штрафа. В компании назвали обвинения АМКУ необоснованными, поскольку:

коммуникация соответствовала требованиям действующего законодательства, а потребителям была предоставлена вся необходимая информация для правильного понимания рекламного сообщения;

для правильного понимания рекламного сообщения; рекламное утверждение основывалось на результатах исследований независимой международной компании Ookla;

независимой международной компании Ookla; подобное подтверждение маркетинговых утверждений является общепринятой практикой на мировом рынке электронных коммуникаций.

"Киевстар применил именно такой подход, надлежащим образом раскрыв информацию об источнике данных, периоде исследования и других существенных условиях использования его результатов", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Киевстар" запустил новый этап развития спутниковой технологии в Украине – Light Data в рамках Starlink Direct to Cell. Среди прочего, она позволит абонентам оператора пользоваться картами и делиться точной геолокацией – через Google Maps. Также они получат возможность обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями и стикерами через спутник – однако пока только в Viber и WhatsApp.

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