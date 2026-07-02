Киевские депутаты создали налоговую схему на сотни миллионов: медиа назвали подозреваемых

Украинские правоохранители раскрыли схему, по которой ряд металлургических компаний уклонялся от уплаты налогов. В число организаторов схемы могут входить действующий и бывший депутаты Киевского горсовета, а также бизнесмены.

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Как сообщили украинские СМИ, в рамках расследования 1 июля сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) начали обыски на металлургическом комбинате в Броварах Киевской области. Следственные действия продолжаются уже второй день, хотя официально об этом пока не сообщалось.

Что известно о схеме

Целью махинации было уклонение от уплаты налогов. Организаторами схемы считаются известные политики и бизнесмены:

действующего депутата Киевского городского совета Романа Ярошенко ;

; бывшего депутата Андрея Зайца ;

; бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.

В схеме также была задействована сеть подконтрольных им компаний-посредников, через которые проводились фиктивные безтоварные операции. В частности, речь идет о:

ООО "УКРМЕТСОРТ";

ООО "ШТАБМЕТ";

ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ";

ООО "Втормет Стор";

ООО "Крафт Торг".

Полученные средства выводились в финансовое учреждение группы – АО "Асвио Банк". Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.

Результат следственных действий

В ходе обысков правоохранители зафиксировали:

занижение налога на недвижимое имущество на 8,9 млн грн ;

; занижение налога на добавленную стоимость (НДС) на 23,5 млн грн;

наличие неучтенного лома на сумму 39 млн грн ;

; прочие неучтенные товары на сумму 286 млн грн;

сотни тонн алюминиевого лома, который, по всем признакам, приобретался за наличные и на который отсутствуют какие-либо документы.

В рамках уголовного производства в настоящее время готовятся аресты счетов и имущества предприятий. Одновременно с этим правоохранители готовят уголовные дела для предъявления подозрений фигурантам.

Также OBOZ.UA сообщал об обысках на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые начались 25 июня. Причиной следственных действий стала проверка отдельных закупок, осуществленных на станции в предыдущие годы. Обыски, как уверяют, не влияют на производственные процессы и безопасность объекта, а сама АЭС работает в штатном режиме.

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