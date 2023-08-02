"Киевгорстрой" останется одной из крупнейших строительных компаний столицы: в КГГА обратились к инвесторам

Строительный холдинг "Киевгорстрой" не отказывался от выполнения обязательств перед инвесторами. Он был и останется одной из крупнейших строительных компаний столицы, а проблемы носят временный характер.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью. Чиновник заверил инвесторов, которые вложили средства в строительство квартир: их деньги и жилье не будут потеряны.

"Компания не отказывалась и не отказывается от взятых на себя обязательств. Сейчас все работают в условиях военного положения. Для того чтобы строить, нужны капиталовложения. Из этого и возникают все другие сопутствующие проблемы. Я думаю, что компания "Киевгорстрой" как была, так и останется одной из крупнейших строительных компаний столицы, выполняющей свои обязательства перед инвесторами", – подчеркнул Поворозник.

Также он добавил: у всех крупных застройщиков в Киеве сейчас есть вопросы по оборотным средствам. Однако ситуация не является "какой-то чрезвычайно угрожающей", отметил чиновник.

Напомним, ранее глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир объяснял, что для возобновления полноценных работ на всех объектах компании необходимо, чтобы инвесторы с рассрочками начали платить за квартиры. "Что мы имеем на сегодняшний день на рынке недвижимости: подорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров, практически полное отсутствие продаж. По этим причинам зимой "Киевгорстрой" был вынужден приостановить работы на стройплощадках. Прибавилось еще отключение света, но отсутствие продаж и неуплата "рассрочниками" все же первоочередное", – отмечал он.

При этом уже в апреле в "Киевгорстрое" заявили о возобновлении строительства. По состоянию на июнь в работе компании находилось 20 жилых комплексов разной степени готовности. В течение 2022 года компания ввела в эксплуатацию 3 дома общей площадью более 107 тыс. кв. м – это ЖК "Радужный", ЖК "Гвардейский", ЖК "Шевченковский" (секции 3 и 4) и 4 паркинга на 617 машиномест.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира отстранили от обязанностей, когда был анонсирован аудит холдинга международным аудитором. Сам Кушнир поддержал это решение и уверен: проверки пройдут нормально.

"Я полностью согласен с таким решением. Деятельность компании происходит в рамках действующего законодательства. Поэтому, надеюсь, аудит расставит все точки над "і" и докажет, что бизнес моей семьи не пересекается с "Киевгорстроем", – заявил он.

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