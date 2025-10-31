УкраїнськаУКР
Киев вошел в топ-3 Европы с самым дешевым жильем: сколько стоит квадратный метр

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
Покупка недвижимости. Иллюстрация

Киев остается одной из самых доступных европейских столиц по стоимости нового жилья. В последние годы цена квадратного метра в новостройке в столице Украины составляет около $1300. Это в пять, а в некоторых случаях даже в 10 раз меньше, чем стоимость недвижимости в большинстве других европейских столиц.

Таким образом, Киев вошел в тройку самых доступных столиц Европы по цене квадратного метра нового жилья. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного платформой по поиску жилья.

Стоимость квадратного метра нового жилья в европейских столицах: рейтинг

  • Люксембург – $12 800
  • Париж – $12 400
  • Лондон – $9 530
  • Берлін – $8 300
  • Копенгаген і Лісабон – $7 600
  • Гельсінкі – $7 100
  • Прага – $7 069
  • Мадрид – $6 900
  • Афіни – $4 700
  • Братислава – $4 500
  • Варшава та Рим – $4 400
  • Тирана – $2 300
  • Бухарест – $2 000
  • Київ – $1 270
  • Анкара – $1 045
Цены на новое жилье в странах Европы

Даже в самых дешевых столицах Европы, таких как Анкара ($1045) и Тирана ($2300), цены на жилье превышают или равны показателям украинских городов. Таким образом, Киев вошел в топ-3 самых доступных городов.

Цены в украинских городах: Днепр называют "украинской Анкарой"

В октябре 2025 года Днепр стал одним из лидеров по цене новостроек — $1070 за кв. м, что сравнимо с турецкой столицей. Самыми дорогими остаются Львов ($1370) и Киев ($1300), тогда как самое дешевое жилье можно найти в Запорожье ($570) и Харькове ($670).

Цены на жилье по городам Украины

Средние цены в других городах Украины:

  • Одесса, Ужгород – $1090;
  • Ревне, Черновцы, Винница – $990;
  • Луцк – $950;
  • Ивано-Франковск – $880;
  • Полтава – $790;
  • Николаев – $690;
  • Чернигов – $770.

Аналитики отмечают, что украинский рынок жилья, несмотря на войну, остается активным и стабильным в гривневом измерении. Хотя в долларовом эквиваленте цены демонстрируют постепенный рост.

