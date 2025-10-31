Киев вошел в топ-3 Европы с самым дешевым жильем: сколько стоит квадратный метр
Киев остается одной из самых доступных европейских столиц по стоимости нового жилья. В последние годы цена квадратного метра в новостройке в столице Украины составляет около $1300. Это в пять, а в некоторых случаях даже в 10 раз меньше, чем стоимость недвижимости в большинстве других европейских столиц.
Таким образом, Киев вошел в тройку самых доступных столиц Европы по цене квадратного метра нового жилья. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного платформой по поиску жилья.
Стоимость квадратного метра нового жилья в европейских столицах: рейтинг
- Люксембург – $12 800
- Париж – $12 400
- Лондон – $9 530
- Берлін – $8 300
- Копенгаген і Лісабон – $7 600
- Гельсінкі – $7 100
- Прага – $7 069
- Мадрид – $6 900
- Афіни – $4 700
- Братислава – $4 500
- Варшава та Рим – $4 400
- Тирана – $2 300
- Бухарест – $2 000
- Київ – $1 270
- Анкара – $1 045
Даже в самых дешевых столицах Европы, таких как Анкара ($1045) и Тирана ($2300), цены на жилье превышают или равны показателям украинских городов. Таким образом, Киев вошел в топ-3 самых доступных городов.
Цены в украинских городах: Днепр называют "украинской Анкарой"
В октябре 2025 года Днепр стал одним из лидеров по цене новостроек — $1070 за кв. м, что сравнимо с турецкой столицей. Самыми дорогими остаются Львов ($1370) и Киев ($1300), тогда как самое дешевое жилье можно найти в Запорожье ($570) и Харькове ($670).
Средние цены в других городах Украины:
- Одесса, Ужгород – $1090;
- Ревне, Черновцы, Винница – $990;
- Луцк – $950;
- Ивано-Франковск – $880;
- Полтава – $790;
- Николаев – $690;
- Чернигов – $770.
Аналитики отмечают, что украинский рынок жилья, несмотря на войну, остается активным и стабильным в гривневом измерении. Хотя в долларовом эквиваленте цены демонстрируют постепенный рост.
