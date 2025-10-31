Киев вошел в топ-3 Европы с самым дешевым жильем: сколько стоит квадратный метр

Киев остается одной из самых доступных европейских столиц по стоимости нового жилья. В последние годы цена квадратного метра в новостройке в столице Украины составляет около $1300. Это в пять, а в некоторых случаях даже в 10 раз меньше, чем стоимость недвижимости в большинстве других европейских столиц.

Таким образом, Киев вошел в тройку самых доступных столиц Европы по цене квадратного метра нового жилья. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного платформой по поиску жилья.

Стоимость квадратного метра нового жилья в европейских столицах: рейтинг

Люксембург – $12 800

Париж – $12 400

Лондон – $9 530

Берлін – $8 300

Копенгаген і Лісабон – $7 600

Гельсінкі – $7 100

Прага – $7 069

Мадрид – $6 900

Афіни – $4 700

Братислава – $4 500

Варшава та Рим – $4 400

Тирана – $2 300

Бухарест – $2 000

Київ – $1 270

Анкара – $1 045

Даже в самых дешевых столицах Европы, таких как Анкара ($1045) и Тирана ($2300), цены на жилье превышают или равны показателям украинских городов. Таким образом, Киев вошел в топ-3 самых доступных городов.

Цены в украинских городах: Днепр называют "украинской Анкарой"

В октябре 2025 года Днепр стал одним из лидеров по цене новостроек — $1070 за кв. м, что сравнимо с турецкой столицей. Самыми дорогими остаются Львов ($1370) и Киев ($1300), тогда как самое дешевое жилье можно найти в Запорожье ($570) и Харькове ($670).

Средние цены в других городах Украины:

Одесса, Ужгород – $1090;

Ревне, Черновцы, Винница – $990;

Луцк – $950;

Ивано-Франковск – $880;

Полтава – $790;

Николаев – $690;

Чернигов – $770.

Аналитики отмечают, что украинский рынок жилья, несмотря на войну, остается активным и стабильным в гривневом измерении. Хотя в долларовом эквиваленте цены демонстрируют постепенный рост.

