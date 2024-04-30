Кешбэк за покупку украинских товаров: нардеп раскрыл важный нюанс госпрограммы

Анонсированная госпрограмма "Покупай украинское", в рамках которой люди будут получать кешбэк за покупку некоторых видов отечественной продукции и услуг, позволит государству следить за транзакциями граждан. Дело в том, что пользователь для получения кешбэка должен будет привязать к Дії одну из своих банковских карт.

При этом нужно будет предоставить государству разрешение на то, чтобы оно видело все транзакции с указанной карты. Об этом рассказал первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"Объясняю – это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", – отметил нардеп. При этом, однако, следует учитывать, что в Украине банки по запросу налоговой и так могут предоставлять информацию о счетах и переводах своих клиентов. Правда, в автоматическом режиме, без дополнительных запросов, передаются только данные об открытии и закрытии счетов.

Как объясняла заместитель министра экономики Надежда Бигун, программа "Покупай украинское" будет работать по принципу "ковидной тысячи", когда украинцы получали выплату за вакцинацию. Потратить же деньги можно будет на четко определенный перечень товарных позиций и услуг.

При этом Министерство экономики Украины и Mastercard уже подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики "Сделано в Украине". "Государственная политика "Сделано в Украине" направлена на поддержку предпринимателей, на предоставление им возможности развиваться через различные правительственные программы. А также стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами", – сообщали в Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в рамках Национальной стратегии доходов могут полностью открыть для налоговой информацию о состоянии банковских счетов. Впрочем, даже действующее законодательство сильно расширяет возможности налоговой относительно раскрытия банковской тайны.

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