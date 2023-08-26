Информацию о переводах и счетах украинцев могут получить налоговая и чиновники: какие правила действуют

В Украине банки по запросу налоговой могут передать информацию о счетах и переводах своих клиентах. Банковская тайна также может быть раскрыта по запросу Минфина для верификации получателей соцпомощи.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Действующий закон дает расширенные возможности налоговой для того, чтобы раскрыть банковскую тайну. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда проводит верификацию получателей любой государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.д), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо в налоговую. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители и те, кто получил решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной", – говорится в законе.

То есть закон гарантирует сохранение банковской тайны, но органы власти, налоговая, могут раскрыть ее с помощью одного письма. "Банковская тайна у нас фактически не существует. На запрос налоговая уже давным-давно может получить информацию", – уверен адвокат, старший партнер "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В одном из украинских банков OBOZREVATEL рассказали: больше всего писем приходит от исполнителей судебных решений, требования раскрыть банковскую тайну от налоговой поступает значительно реже. "Банк самостоятельно никакую информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всех заинтересован в банковской тайне. Если приходит официальный запрос, любой банк выполнит требования закона "О банках и банковской деятельности" и конечно информацию предоставит. Но это не происходит автоматически", – поясняют в банке.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.

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