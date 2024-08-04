Каждый второй ФЛП создан в прошлом году женщинами: в каких отраслях больше всего открыто предприятий

В 2023 году каждый второй вновь ФЛП в Украине был основан женщиной, а каждую третью компанию возглавляла женщина. Для поддержки женского предпринимательства Министерство экономики запустило грантовую программу "СОЗДАЙ!" с бюджетом в $1 миллион, который предоставляет до $15 тыс. на развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки.

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Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время суммирования подачи заявок на грантовую программу "СОЗДАЙ!" для женщин-предпринимателей. Несмотря на эти положительные тенденции, в бизнес-среде Украины все еще существует гендерный дисбаланс.

По словам Юлии Свириденко, женщины чаще открывают малые и микробизнесы, в то время как в средних и крупных предприятиях преобладают мужчины-руководители или владельцы. Это подчеркивает необходимость поддержки женщин в развитии их бизнеса в большем масштабе.

Программа "СОЗДАЙ!" для поддержки женщин-предпринимателей

Для преодоления гендерного разрыва Министерство экономики при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), при реализации KSE Foundation Киевской школы экономики и в партнерстве с AT "Ощадбанк" запустило грантовую программу "СОЗДАЙ!". Эта программа направлена на поддержку женщин, являющихся владелицами производств, с бюджетом в $1 миллион.

Программа направлена на масштабирование и развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки. Грантовые средства, максимальная сумма которых составляет $15 тыс., победительницы могут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта на приобретение программного обеспечения и обучения. После получения средств грантерки должны отчитаться об израсходованных средствах через два месяца.

Юлия Свириденко отметила, что программа получила большой отклик от женщин-предпринимателей со всей Украины. В оргкомитет, стартовавший в конце апреля, поступило более тысячи заявок.

География и отрасли бизнеса

Наибольшее количество заявок поступило от владельцев бизнеса из западного (41% от общего количества), центрального (18%) и северного (18%) регионов Украины. Меньше всего заявок было получено из восточного (14%) и южного (9%) регионов. 12% аппликанток развивают свой бизнес в сельской местности.

Анализ заявок показал, что около 60% участниц представляют пищевую и легкую промышленность, в том числе производство одежды. Полиграфия и мебельное производство также популярны, составляя около 5% от общего количества заявок каждая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первой половине 2024 украинцы создали более 11% новых бизнесов в Польше, а 77% недавно зарегистрированных иностранцами предприятий руководили именно они. Чаще украинские предприниматели открывали бизнесы в отраслях строительства (23%), информационных и коммуникационных технологий (19%) и сферы услуг (12%).

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