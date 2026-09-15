Касается всех водителей в Украине: 'Укрнафта' сделала важное заявление о работе в режиме чрезвычайной ситуации

Россия продолжает ракетный террор против украинского бизнеса и населения. Поэтому на фоне систематических ударов по заправочным станциям не только в приграничных регионах, но и в столице, АЗС сети "Укрнафта" приостанавливают работу и советуют водителям прервать заправку и направиться к ближайшему укрытию.

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Атаку на свои АЗС в Дарницком и Голосеевском районах столицы, произошедшую утром 15 сентября, в "Укрнафте" назвали уже пятой за короткий промежуток времени. В настоящее время оцениваются последствия атаки – после этого в компании будут готовы определить объем необходимых восстановительных работ.

"Безопасность людей остается для нас приоритетом. Мы сознательно приостанавливаем работу заправок во время тревог, чтобы максимально снизить риски для наших сотрудников и клиентов. Последние атаки еще раз подтверждают необходимость таких мер. Речь идет о гражданской инфраструктуре, которой ежедневно пользуются тысячи людей", – заявил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Что предшествовало

В НАК "Нафтогаз Украины", которой принадлежит "Укрнафта", объяснили водителям, как действовать во время тревоги:

прервать заправку;

направиться к ближайшему укрытию;

не оставайтесь на территории АЗС, ожидая возобновления обслуживания.

Именно такой алгоритм действий позволил избежать жертв во время атаки, поскольку персонал находился в укрытии, а посетителей на территории не было, отмечают в НАК.

"Мы приостанавливаем работу АЗК во время каждой воздушной тревоги – без исключений. Это наш протокол безопасности, и он работает именно для того, чтобы максимально снизить риски для сотрудников и клиентов", – отметил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Впрочем, несмотря на заявления "Нафтогаза" и "Укрнафты", по данным ГСЧС, в обоих случаях всё же пострадали люди.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ходе массированной российской атаки в ночь на 13 сентября раздались взрывы вблизи украинско-польской границы. Вражеский дрон поразил автозаправочную станцию возле КПП "Ягодин" в Волынской области.

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