Какую среднюю зарплату выплачивают в Украине в феврале: озвучена сумма

Средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет почти 19 тыс. грн. Такая сумма вытекает из имеющихся в настоящее время вакансий.

Об этом в интервью СМИ сказала и. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник. "Мы отслеживаем информацию о росте или падении заявляемой в вакансиях заработной платы через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года", – сказала она.

По словам Мельник, этот портал содержит информацию от Государственного центра занятости и 6 сервисов размещения информации о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там ежедневно публикуется всего 200 тысяч вакансий.

"И уровень средней заработной платы на этом портале сегодня составляет около 19 тысяч гривен", – сообщила она. Она напомнила, что в третьем квартале 2023 года размер средней зарплаты, по данным Государственной службы статистики, вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 17,9 тысяч гривен.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Силы обороны Украины ищут многих специалистов, в том числе, на вакансии могут отозваться люди без опыта работы. При этом конкуренция за вакансии в Сила обороны не ниже, чем на рынке труда в целом.

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