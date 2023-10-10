Какой материал выбрать для окна: металлопластик и алюминий – два разных воплощения

Вопрос "Какой материал выбрать?" возникает у каждого, кто планирует произвести ремонт. Ответ сложен и одновременно прост: все зависит от того, где окно будет устанавливаться и какие требования к нему предъявляются. В одном случае лучше будет металлопластик, в другом – алюминий. Каковы основные особенности и преимущества каждого из этих материалов?

Самое главное о металлопластиковых окнах

Сфера применения: остекление жилых построек.

Высокие теплофизические показатели: в окнах компании "Геоком Рест" коэффициент сопротивления теплопередаче Rо превышает 0,9 м2·°С/Вт, поэтому они обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и теплоизоляции жилого помещения.

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Доступность и относительно невысокая стоимость: соотношение цены и качества позволяет таким окнам стать хорошей альтернативой другим материалам. Следует отметить, что на цену будут влиять тип конструкции и профиля, габариты окна, фурнитура и стеклопакет, который вы выберете, и т.д.

Простота ухода и эксплуатации: практически необходимо только периодическое удаление грязищи, смазка фурнитуры и проветривание помещения, чтоб не образовывался конденсат.

Скорость изготовления продукции: минимальное время выполнения заказа составляет 5-7 суток для стандартной конфигурации, для нестандартной – немного дольше, поскольку время изготовления окна зависит от особенностей выполнения некоторых процессов.

Большой выбор конфигураций, дизайнерских решений, цветовых вариантов: металлопластиковое окно бывает не только белым и прямоугольным! Можно заказать круглое, арочное или даже треугольное окно, использовать ламинирование или декоративные алюминиевые накладки.

Самое главное об алюминиевых окнах

Область применения: современное остекление в частных домах, офисах, коттеджах, особенно если проектом предусмотрено остекление габаритных окон или их нестандартных конфигураций.

Прочность конструкции (высокий уровень статичности) : благодаря своей прочности даже габаритное окно будет красиво выглядеть. Для большей безопасности использования в таких окнах можно использовать каленное стекло.

Большая степень противовзломности : алюминиевая конструкция может стать своеобразным дополнительным препятствием для проникновения в здание, поскольку не деформируется при воздействии на нее посторонних предметов (например, отвертки, лома и т.п.).

Устойчивость к воздействию высоких температур (низкий коэффициент линейного расширения): на алюминий не влияют перепады температур и ультрафиолет, поэтому чаще всего используется в странах с жарким климатом.

Высокий уровень энергоэффективности: сбережения тепла и средств можно достичь при установке окон с теплым профилем в отапливаемых помещениях, где постоянно находятся люди.

Экологичность и долговечность: алюминиевые конструкции не окисляются, не выделяют веществ, которые вредят здоровью людей и окружающей среде, не деформируются, не плавятся. Срок эксплуатации может составлять до 80 лет.

Разнообразие дизайнерских решений: алюминиевые окна можно выполнить в многочисленных вариантах формы, размера, цвета, имитации фактур.

Где купить?

Компания "Геоком Рест" – опытный производитель алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Мы предоставляем европейский уровень сервиса и осуществляем контроль качества на каждом этапе производства. Наш завод в Киеве, оснащенный современным немецким оборудованием, позволяет производить более 400 конструкций в день, что гарантирует своевременное выполнение заказов. Продукция компании полностью отвечает украинским и международным стандартам.