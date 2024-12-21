Какие условия МВФ должна выполнить Украина: новые маяки и сроки

Украина из 50 маяков (условий) МВФ выполнили 33. В этот раз сроки ни по одному из маяков не переносили. Среди новых условий МВФ: оценка работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), законопроект об уменьшении "риска от третьих сторон" и оценка независимости Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом заместитель председателя комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в своем Telegram -канале. Итак, новые маяки:

Оценка работы председателя и членов НКЦБФР, разработка операционной и реорганизационной стратегии, учитывая принципы IOSCO – уже к концу января 2025 г.

Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон" (здесь речь о бизнесах, построенных на интеграции диджитал-банкинга с небанковскими сервисами) – до конца мая 2025 г.

Пригласить, провести и опубликовать отчет с оценкой независимости НКРЭКУ от Energy Community Secretariat – до конца октября 2025 года.

По новому Меморандуму план реформ для Украины выглядит так:

До конца января 2025 года

Изменения в Бюджетный кодес, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор

Оценка работы НКЦБФР, ее менеджмента и членов

До конца февраля 2025 года

Утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов

Избрание нового Директора БЭБ

Опубликовать результаты аудита НАБУ

К концу апреля 2025 года

Регистрация закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ

До конца мая 2025 года

Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон"

До конца июня 2025 года

Назначить главу Гостаможслужбы и глав региональных таможен

Представить бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами.

Отметим, Совет Международного валютного фонда завершил шестой обзор соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволило выделить Украине около $1,1 млрд, которые будут направлены властями на поддержку бюджета. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что, несмотря на войну, макроэкономическая стабильность "сохраняется благодаря умелой выработке политики украинскими властями, а также существенной внешней поддержке".

Как уже сообщал OBOZ.UA, МВФ улучшил свой прогноз по украинской экономике, согласно которому в 2024 году она вырастет не на 3%, как предполагалось ранее, а на 4%. В следующем году рост ВВП замедлится до 2,5-3,5%, что все равно больше прогнозируемого ранее.

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