Какие доллары не получится продать в обменнике и банке: на что стоит обратить внимание

Некоторые доллары в Украине не будут принимать банки и обменники. Действующие правила позволяют отказываться от приема "испорченных банкнот". Вместо этого их можно обменять только в специализированном банке с доплатой (услуга инкассо).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Согласно правилам Нацбанка, банки и обменники должны принимать все купюры кроме имеющих признаки значительного повреждения. Речь идет о таких купюрах:

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты

;с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банкомемитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

По согласованию с ответственным подразделением Банка:

разорванные (разрезанные) на части;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения).

Кроме того, в Украине действует запрет на любые сделки с белорусскими и российскими рублями. В результате клиенты, у которых есть счета в этой валюте, не могут снять средства или обменять их на гривны.

Так, правила НБУ еще от 25 февраля 2022 обязывают банки обеспечить хранение заблокированных средств до "дня истечения срока действия санкций/отмена санкций/взыскания таких средств в доход государства".

Также введен запрет на уполномоченные учреждения осуществлять любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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