Какие аэропорты могут отрыть в Украине: проверяли три города, но больше всего шансов у одного из них 

В Украине делегации проверили состояние аэропортов во Львове, Ужгороде и Киеве. При этом оказалось, что наиболее соответствует стандартам аэропорт столицы. Если удастся обеспечить безопасность, как минимум один из аэропортов могут открыть для полетов.

Как рассказал бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап 12 марта в эфире "Єдиних новин", если не будет обеспечена безопасность, полетов не будет. Он отметил, что Украина, в отличие от РФ, не будет заниматься "самоубийством". Россияне пользуются самолетами, которые отказались обслуживать иностранные компании и которые перестали получать импортные детали.

"Делегации были в Ужгороде, Львове и Киеве. Наиболее готов с точки зрения безопасности воздушного пространства, пожалуй, Киев. Но я не исключаю, что и это может быть Львов. С Ужгородом не так удобно до всей страны, долго туда добираться, но возможно", – сказал он.

Почему в Украине снова заговорили о возобновлении перелетов

Возобновлению разговоров о возможности возобновления гражданских перелетов в Украине предшествовало заявление министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков о том, что Украина начинает официальные переговоры об открытии пассажирских аэропортов. В частности:

переговоры будут вестись с авиационными регуляторами США и Европейского Союза (ЕС);

также украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации Израиля, чтобы перенять опыт обеспечения безопасности полетов.

При этом говорить о каких-либо конкретных сроках возобновления пассажирского авиасообщения, по его словам, пока нельзя.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского... Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы... Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков.

По его словам, на данный момент разрабатывается несколько планов возобновления пассажирских полетов, они касаются разного количества аэропортов. Основной план может быть выбран только после получения первых комментариев от авиационных регуляторов.

До этого же – в январе-2024 замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявлял, что рассматриваются 2 аэропорта – "Борисполь" и Львовский аэропорт. Однако приоритетным, по словам Шурмы, является именно первый.

Такую возможность допустил глава ОП Андрей Ермак. Впрочем, по его словам, главным условием является предоставление Украине дополнительных систем ПВО.

Что говорят военные

Стоит учитывать, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил, что в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – констатировал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе, в частности, Украина может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

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