Как заказать внеочередное снятие абонплаты абонентам "Киевстара", lifecell и Vodafone: инструкция

Внеочередное снятие абонплаты позволяет абонентам мобильной связи получить пакет услуг своего тарифа до даты планового платежа. Это полезно в ряде случаев. В частности, если вы пропустили плановый платеж и ваши услуги приостановлены; вам срочно требуются дополнительные минуты, SMS, мобильный интернет или другие услуги, включенные в ваш тариф; вы хотите начать пользоваться новым пакетом услуг раньше, чем это было запланировано.

Видео дня

Воспользоваться же этой услугой могут абоненты всех украинских мобильных операторов. Однако перед ее использованием следует убедиться, что на вашем счете достаточно средств для оплаты абонплаты.

Кроме того, следует помнить, что за внеочередное снятие абонплаты может взиматься дополнительная комиссия. Детали этого прописаны в условиях используемого тарифа.

Как заказать внеочередное снятие абонплаты

Абоненты Киевстара могут заказать внеочередное снятие абонплаты, в частности, набрав *578#. Либо же *579# – однако только при условии использования тарифов:

LOVE UA;

LOVE;

LOVE 2020.

Абоненты Vodafone могут подключить месячный пакет услуг, набрав после пополнения счета *101*444#. "Перезагрузите телефон (или включите/выключите режим самолета) для активации пакета услуг; дождитесь SMS о подключении лунного пакета", – рассказали о дальнейших шагах в операторе.

Абоненты lifecell могут перезаказать пакет услуг, набрав *700#. Причем, как себе, так и другому абоненту оператора.

Как узнать, куда деваются деньги со счета

В свою очередь, в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) напомнили, что абоненты всех операторов могут бесплатно получить от оператора информацию о предоставленных ему услугах за нужный ему период. Оператор должен будет предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.

"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.

При этом там подчеркнули: в отчете оператор должен будет указать ряд позиций. В частности:

номер абонента;

вид услуги;

объем предоставляемых услуг;

сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.

"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, обезличенные/анонимные, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. Операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!