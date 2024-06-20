Абонентам крупного мобильного оператора рассказали, как поменять тариф: что нужно сделать
Изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. Операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.
Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: также поменять тариф можно на сайте "Киевстара" – в разделе Тарифы.
Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:
- по номеру 477 или 477*1;
- в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);
- по номеру 466.
Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077
Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.
По информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Ведь "оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе ближайших двух лет".
В настоящее же время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:
- 67;
- 68;
- 96;
- 97;
- 98.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2.
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