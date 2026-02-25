Как сохранить бизнес во время войны: благодаря чему масштабировалась компания 'Мономах'

За четыре года полномасштабной войны рф на территории Украины пришлось завершить работу более полумиллиона бизнесов. Еще часть предприятий потеряли производственные мощности, логистику и работников, другие компании были вынуждены приостановить деятельность. Несмотря на это, некоторые украинские предприятия не только удержали позиции на рынке, но и смогли масштабироваться.

Одним из таких примеров является АО "Мономах", которая более 25 лет производит чай и кофе в Украине. С первых дней полномасштабного вторжения компания начала поддержку ВСУ, а после деоккупации Киевщины – возобновила производство.

"Уехать даже никто и не думал, – рассказывает руководитель внутренней логистики производства компании "Мономах" Екатерина. – Деоккупация – все, запускаемся. Бизнес – это налоги, это поддержка. Каждый человек, который работает, является частью большого процесса".

Во времена, когда стране нужны люди, они остаются и работают на благо народа, рассказывает упаковщица Татьяна: "Военным тяжелее, чем нам. Но мы верим, что победа будет. И хоть какую-то маленькую свою частичку мы хотим нести хотя бы этим трудом".

АО "Мономах" удержала позиции на украинском рынке и нарастила экспорт, сохранила команду и усилила ее новыми специалистами. Соучредитель компании Богдан Барабаш делится: чтобы обеспечить бесперебойную работу производства во время блэкаутов и разрушения критической инфраструктуры врагом, "Мономах" стал энергонезависимым, приобретя мощные генераторы, которые позволяют работать в режиме 24/7.

"Несмотря на непростые времена для украинского бизнеса, мы продолжаем инвестировать в наше качественное и современное производство", – говорит предприниматель.

Как отмечает Барабаш, главным волонтерским проектом компании является инициатива по поставке чая защитникам – "Согрей героев": "С самого начала полномасштабного вторжения мы отгружали нашу продукцию всем подразделениям, где она была нужна. И впоследствии мы поняли, что именно в этом и заключается наша главная волонтерская миссия – то, что мы умеем делать лучше всего".

В начале проекта планировалось передать 10 миллионов порций чая, сейчас же военные получили уже более 100 миллионов пакетиков продукции MONOMAX. Проект будет продолжаться до завершения войны, отмечает бизнесмен.

По словам основателя, ключевые принципы компании – качество продукции и надежность партнерства.

"Надежность для нашей команды – это достойная оплата труда, медицинское страхование, индивидуальная поддержка каждого. А для партнеров – выполнение обязательств при любых обстоятельствах", – отмечает Барабаш.