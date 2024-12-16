Как будет работать "Новая почта" на Рождество и Новый год: в компании показали график

Почтовый оператор "Новая почта" будет отправлять и выдавать посылки практически все дни в период Рождества и Нового года. Исключением станет только 1 января, которое у работников компании будет полноценным выходным.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты". Компания представила официальный график работы на зимние праздники 2024-2025.

График работы "Новой почты" на Рождество и Новый год

24 и 25 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику;

31 декабря – большинство отделений закроются в 17:00, но лучше проверить график конкретного филиала;

1 января – выходной, отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, но заранее загруженные посылки можно будет получить.

В компании также напомнили, что их отделения работают даже во время отключений света. Кроме того, на почте разрешают заряжать гаджеты и пользоваться интернетом.

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" пока не публиковал расписание работы в праздничные дни. Однако в предыдущие годы во время военного положения компания на 1 января назначала дежурные отделения.

Работа банков на Новый год 2024-2025: НБУ объявил правила

Согласно распоряжению Национального банка Украины (НБУ), банковская система Украины будет работать на новогодние праздники без выходных. Это касается отделений банков, банковских касс, платежных систем и банкоматов, которые должны быть заполнены купюрами различных номиналов.

В частности, и 25 декабря, и 31 декабря, и 1 января Система электронных платежей Нацбанка (СЭП) будет работать непрерывно в режиме 24/7 с актуальной датой. Работа банковской системы Украины и все эмиссионно-кассовые операции должны производиться в обычном режиме, распорядились в НБУ.

Так, государственные Приватбанк и Ощадбанк 25 декабря и 1 января 2025 года будут работать по графикам обычных рабочих дней. Конкретное время может различаться для разных отделений, поэтому рекомендуется проверять данные на сайтах финучреждений.

Рождество и Новый Год: будет ли общий выходной 25, 31 декабря и 1 января

Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальными выходными остаются только субботы и воскресенья. Практика переноса праздничных дней, если они приходятся на выходные, также пока не действовует.

Таким образом, Рождество 25 декабря, которое в 2024 году будет приходиться на среду, будет рабочим днем. Также во время военного положения рабочими днями будут официально считаться и 31 декабря (вторник), и 1 января (среда).

Однако работодатели имеют право предоставить работникам дополнительный выходной. Также компаниям разрешается сокращать рабочий день в предпраздничное время.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2024 года "Новая почта" объявила о масштабной замене почтоматов по всей Украине. Предполагается, что обновленные устройства будут предоставлять доступ к интернету через Wi-Fi, а также возможность зарядить гаджеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!