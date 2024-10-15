Будут раздавать Wi-Fi и заряжать гаджеты: "Новая почта" объявила о замене почтоматов. Фото

Почтовый оператор "Новая почта" начинает установку почтоматов нового типа. Эти устройства будут предоставлять доступ к интернету через Wi-Fi, а также возможность зарядить гаджеты.

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Сами почтоматы будут оснащены аккумуляторами, питающимися от солнечных панелей. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Чем отличаются новые модели?... Благодаря солнечным панелям и аккумулятору они могут работать до 16 часов с полной нагрузкой и без дозарядки", – сообщили в компании.

Отмечается, что каждое устройство будет иметь зарядки для 12 гаджетов, например, телефонов. Также почтомат будет раздавать Wi-Fi.

В "Новой почте" также предупредили, что оснастят новые почтоматы антивандальной защитой. Компания обещает, что устройства будут появяться в населенных пунктах уже в ближайшее время.

У всех почтоматов "Новой почты" уже есть скрытая функция

Украинцы и сейчас могут забирать посылки из почтоматов "Новой почты" даже во время отключения света и в отсутствие интернета возле устройства. Однако стоит учитывать важный нюанс этой неочевидной функции: без заранее загруженных данных в приложении компании все же не обойтись.

Все почтоматы компании могут функционировать даже при отключении электроэнергии, так как устройства в жилых домах работают на специальных батареях, а уличные почтоматы – и от аккумуляторов, и от электросети. Чтобы забрать посылку из почтомата или, наоборот, отправить груз во время отключения света, нужно заранее подготовиться. Так, перед тем, как идти за посылкой, следует:

найти место, где интернет есть (например, Wi-Fi дома или в общественном месте) и зайти в мобильное приложение "Новой почты";

в открытом приложении нужно выбрать необходимую электронную накладную или создать новую (в случае отправки);

в случае получения посылки следует сразу же оплатить ее;

оставить приложение открытым (этот пункт особенно важен – без этого совершать дальнейшие действия будет невозможно).

После этого, уже возле почтомата также нужно совершить ряд действий. В частности, включить на смартфоне Bluetooth и дождаться соединения с почтоматом. Затем уже можно будет открыть ячейку и забрать (или положить) посылку.

Подтвердить получение или отправку посылки можно будет в приложении уже после того, как снова появится интернет. Для этого нужно зайти в ту же накладную, что и до визита к почтомату.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" планирует доставлять посылки за один день в 98,8% населенных пунктов Украины – благодаря внедрению роботизированных сортировочных линий. Новые технологии будут запущены в ноябре-2024, и при этом тарифы на услуги не повысятся до конца года.

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