В Украине взлетели зарплаты в одной из сфер: кому предлагают на 88% больше
В Украине за год на 88% выросли зарплаты для радиотехников. Эта специальность впервые за последние месяцы попала в перечень сфер, в которых быстрее всего растут зарплаты. Такая тенденция связана с ростом спроса на радиотехников и дефицитом кадров.
Об этом говорится в данных статистики work.ua. В январе 2024 года в среднем радиотехникам в Украине предлагали зарплаты в размере 20 тыс. грн. При этом за год количество вакансий выросло на 50%. Высокие зарплаты радиотехникам предлагают в оборонно-промышленном комплексе.
Так, специалист, отвечающий за настройку, обслуживание и ремонт радиотехнического оборудования (БПЛА, РЕБ), может зарабатывать более 50 тыс. грн.
- Радиотехник – 37 500 грн (+88%)
- Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+81%)
- Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)
- Теплотехник – 36 500 грн (+62%)
- Организатор – 18 500 грн (+61%)
- Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)
- Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
- Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
- Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)
- Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)
Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:
Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.
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