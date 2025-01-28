В Украине взлетели зарплаты в одной из сфер: кому предлагают на 88% больше

В Украине за год на 88% выросли зарплаты для радиотехников. Эта специальность впервые за последние месяцы попала в перечень сфер, в которых быстрее всего растут зарплаты. Такая тенденция связана с ростом спроса на радиотехников и дефицитом кадров.

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Об этом говорится в данных статистики work.ua. В январе 2024 года в среднем радиотехникам в Украине предлагали зарплаты в размере 20 тыс. грн. При этом за год количество вакансий выросло на 50%. Высокие зарплаты радиотехникам предлагают в оборонно-промышленном комплексе.

Так, специалист, отвечающий за настройку, обслуживание и ремонт радиотехнического оборудования (БПЛА, РЕБ), может зарабатывать более 50 тыс. грн.

Радиотехник – 37 500 грн (+88%)

Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+81%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Организатор – 18 500 грн (+61%)

Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:

Город Данные work.ua Данные robota.ua (вакансии) Киев 25 800 грн 26 089 грн Днепр 22 500 грн 23 002 грн Запорожье 18 500 грн 20 000 грн Львов 23 500 грн 20 586 грн Одесса 21 500 грн 22 148 грн Харьков 20 000 грн 19 828 грн Винница 20 000 грн 19 500 грн Житомир 18 500 грн 17 500 грн Ивано-Франковск 21 500 грн 20 000 грн Кривой Рог 17 000 грн 18 250 грн Кропивницкий 17 500 грн 13 160 грн Луцк 19 500 грн 17 500 грн Николаев 19 000 грн 18 500 грн Полтава 19 000 грн 18 000 грн Ровно 20 000 грн 19 000 грн Сумы 16 000 грн 17 000 грн Тернополь 20 000 грн 18 500 грн Ужгород 22 500 грн 22 500 грн Херсон 19 200 грн 21 000 грн Хмельницкий 20 000 грн 19 500 грн Черкассы 20 000 грн 18 100 грн Черновцы 21 000 грн 18 500 грн Чернигов 17 600 грн 16 500 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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