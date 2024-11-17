Кадровый дефицит в Украине: в каких областях критически не хватает специалистов

В Украине наблюдается дефицит специалистов в узкоспециализированных областях, особенно в сфере коммуникаций, диджитала, маркетинга и инженерии для оборонного комплекса. Такая ситуация связана с оттоком кадров за границу, оккупацией территорий и повышенными потребностями в оборонной сфере.

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Об этом рассказал основатель и руководитель рекрутингового агентства Владислав Грезев на брифинге. Несмотря на постепенное возобновление рынка вакансий после пандемии и начала полномасштабной войны, баланс между спросом и предложением значительно сместился.

Некоторые сферы требуют специалистов более, чем когда-либо прежде, особенно из-за ряда факторов, включая миграцию трудоспособного населения и усиление потребностей в оборонной сфере. Грезев объяснил, что рынок труда в Украине сегодня сталкивается со структурными проблемами, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами:

миграция квалифицированных кадров за границу: многие специалисты выехали из Украины в результате войны, и значительная их часть остается за границей в статусе временных переселенцев. Они могли бы вернуться после стабилизации ситуации, но пока рынок труда продолжает страдать от их отсутствия;

отсутствие доступа к специалистам на оккупированных территориях: многие профессионалы, оставшиеся на временно оккупированных территориях, также не могут приобщиться к рынку труда в Украине, создавая дополнительную нехватку;

многие профессионалы, оставшиеся на временно оккупированных территориях, также не могут приобщиться к рынку труда в Украине, создавая дополнительную нехватку; усиление кадровых потребностей в оборонно-промышленном комплексе: в результате растет спрос на инженеров и специалистов, способных работать в сферах, связанных с обороной, что добавляет нагрузку на рынок труда.

Грезев отмечает, что особенно острая нехватка кадров наблюдается в некоторых областях. А именно:

коммуникационщики и PR-специалисты: профессионалы, работающие в сфере коммуникаций и паблик-рилейшнз, необходимы для поддержки имиджа компаний, взаимодействия с медиа и организации внутренней коммуникации. Сейчас эти специалисты очень востребованы на рынке;

диджитал-специалисты: сфера цифровых технологий, включая специалистов по маркетингу в интернете, социальных медиа, SEO и контент-менеджмента, также страдает от нехватки квалифицированных кадров. Спрос на них постоянно растет, особенно в связи с активизацией онлайн деятельности компаний;

сфера цифровых технологий, включая специалистов по маркетингу в интернете, социальных медиа, SEO и контент-менеджмента, также страдает от нехватки квалифицированных кадров. Спрос на них постоянно растет, особенно в связи с активизацией онлайн деятельности компаний; маркетологи: в условиях конкурентного рынка компании нуждаются в специалистах по маркетингу для улучшения стратегий продвижения и увеличения продаж. Однако таких специалистов не хватает, что также создает дисбаланс на рынке труда;

в условиях конкурентного рынка компании нуждаются в специалистах по маркетингу для улучшения стратегий продвижения и увеличения продаж. Однако таких специалистов не хватает, что также создает дисбаланс на рынке труда; специалисты по развитию бизнеса: люди, занимающиеся разработкой и внедрением бизнес-стратегий, играют ключевую роль в поддержке и расширении деятельности компаний. Это еще одна дефицитная профессия, очень востребованная на рынке;

специалисты по продажам: сегодня компании испытывают значительный дефицит специалистов в сфере продаж, которые могут помочь в достижении амбициозных коммерческих целей, особенно в условиях сокращения покупательной способности населения;

сегодня компании испытывают значительный дефицит специалистов в сфере продаж, которые могут помочь в достижении амбициозных коммерческих целей, особенно в условиях сокращения покупательной способности населения; инженеры и специалисты для оборонно-промышленного комплекса: из-за ужесточения потребностей в оборонной сфере страны возник острый спрос на инженеров, умеющих работать с оборудованием и материалами. Потребность в этих специалистах продолжает расти, а подготовить их в нужном объеме в кратчайшие сроки невозможно.

После начала полномасштабного вторжения количество вакансий на рынке труда возобновилось, однако спрос на многих специалистов растет гораздо быстрее предложения. Это приводит к тому, что конкуренция за некоторые должности становится минимальной, что выгодно квалифицированным кандидатам, но создает серьезные трудности для работодателей.

На фоне недостатка кадров работодатели начинают предлагать больше возможностей для профессионального роста и обучения, чтобы привлечь специалистов. Также растет спрос на дистанционные форматы работы, что позволяет нанимать сотрудников из других регионов или стран. Однако эксперты прогнозируют, что дефицит в узкоспециализированных и технических отраслях сохранится еще долго, поскольку восстановить кадровый потенциал в условиях войны непросто.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с третьего квартала 2023 года средняя зарплата в сетях АЗС (розничная торговля горючим) выросла на 41% до 22,9 тыс. грн. Таким образом, средняя зарплата в этой отрасли выросла почти на 7 тысяч. грн по состоянию на сентябрь 2024 года.

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