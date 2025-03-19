Кадровый дефицит, эконалог ЕС и тарифы госмонополий: СЕО "Метинвест" Рыженков назвал главные вызовы для металлургов в 2025 году
В нынешнем году к уже существующим для металлургии вызовам – кадровым, военным, энергетическим и логистическим – добавились новые: необходимость отсрочить введение экологической пошлины СВАМ для Украины и сдержать от роста тарифы госмонолий.
Об этом рассказал генеральный директор Группы Юрий Рыженков на Саммите экспортеров 2025 года от журнала Forbes Ukraine.
Рыженков напомнил, что тариф на транспортировку газа увеличился в четыре раза, а "Укрзалізниця" хочет поднять плату за грузовые перевозки еще на 30%.
"И здесь проблема в том, что неэффективность или дотирование населения всегда переводится на промышленность. Это создает неравные условия работы промышленности по сравнению с нашими конкурентами в других странах", – отметил он.
Также он отметил риски потери квалифицированного персонала, и необходимость введения понятного и прозрачного механизма бронирования – ведь на предприятиях "Метинвеста" мобилизовано уже более 20% штата работников.
"Подготовка замены наших работников занимает 5-7 лет, быстро это невозможно. Поэтому нужен прозрачный, понятный и продуманный механизм бронирования, который позволил бы и экономике работать, и нашей армии пополняться", – объяснил Юрий Рыженков.
Третий вызов – внешние риски, и для металлургии прежде всего это европейская экологическая пошлина CBAМ и экомодернизация.
"Задача для бизнеса и власти – получить отсрочку и доступ к фондам модернизации, которые помогут интегрировать украинскую промышленность в экологическое движение ЕС. Здесь многое делает наше Министерство экономики в переговорах с Евросоюзом", – отметил Рыженков.
Он также напомнил, что, несмотря на значительные вызовы, "Метинвест" вместе с совместным предприятием "Запорожсталь" в прошлом году экспортировал продукции почти на $4 млрд, и остается основой экономики страны. Поэтому государственная политика стимулирования экспорта в Украине должна быть направлена на открытие рынков для экспортеров.
"Главное, в чем государство может помочь – это выход на новые рынки и доступ к новым ресурсам на этих рынках", – резюмировал Рыженков.
Напомним, в 2024 году чистый убыток компании "Метинвест" Рината Ахметова увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом – до $1,152 млрд из $194 млн в 2023 году. В то же время выручка выросла до $8 млрд с $7,4 млрд, а показатель EBITDA увеличился на 12% до $957 млн.
Ранее стало известно, что с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.
Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд. грн. налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн. – это второй показатель в государстве.