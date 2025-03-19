Кадровый дефицит, эконалог ЕС и тарифы госмонополий: СЕО 'Метинвест' Рыженков назвал главные вызовы для металлургов в 2025 году

В нынешнем году к уже существующим для металлургии вызовам – кадровым, военным, энергетическим и логистическим – добавились новые: необходимость отсрочить введение экологической пошлины СВАМ для Украины и сдержать от роста тарифы госмонолий.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор Группы Юрий Рыженков на Саммите экспортеров 2025 года от журнала Forbes Ukraine.

Рыженков напомнил, что тариф на транспортировку газа увеличился в четыре раза, а "Укрзалізниця" хочет поднять плату за грузовые перевозки еще на 30%.

"И здесь проблема в том, что неэффективность или дотирование населения всегда переводится на промышленность. Это создает неравные условия работы промышленности по сравнению с нашими конкурентами в других странах", – отметил он.

Также он отметил риски потери квалифицированного персонала, и необходимость введения понятного и прозрачного механизма бронирования – ведь на предприятиях "Метинвеста" мобилизовано уже более 20% штата работников.

"Подготовка замены наших работников занимает 5-7 лет, быстро это невозможно. Поэтому нужен прозрачный, понятный и продуманный механизм бронирования, который позволил бы и экономике работать, и нашей армии пополняться", – объяснил Юрий Рыженков.

Третий вызов – внешние риски, и для металлургии прежде всего это европейская экологическая пошлина CBAМ и экомодернизация.

"Задача для бизнеса и власти – получить отсрочку и доступ к фондам модернизации, которые помогут интегрировать украинскую промышленность в экологическое движение ЕС. Здесь многое делает наше Министерство экономики в переговорах с Евросоюзом", – отметил Рыженков.

Он также напомнил, что, несмотря на значительные вызовы, "Метинвест" вместе с совместным предприятием "Запорожсталь" в прошлом году экспортировал продукции почти на $4 млрд, и остается основой экономики страны. Поэтому государственная политика стимулирования экспорта в Украине должна быть направлена на открытие рынков для экспортеров.

"Главное, в чем государство может помочь – это выход на новые рынки и доступ к новым ресурсам на этих рынках", – резюмировал Рыженков.

Напомним, в 2024 году чистый убыток компании "Метинвест" Рината Ахметова увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом – до $1,152 млрд из $194 млн в 2023 году. В то же время выручка выросла до $8 млрд с $7,4 млрд, а показатель EBITDA увеличился на 12% до $957 млн.

Ранее стало известно, что с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд. грн. налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн. – это второй показатель в государстве.