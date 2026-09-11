Идея Банк в честь своего 37-летия запустил депозит "Акционный" со специальными условиями

К своему 37-летию Идея Банк запустил новый депозитный вклад "Акционный" со специальными условиями. Его главная особенность – повышенная ставка – до 37,17%, а также наличие надбавок к базовой ставке. Акционный депозит предусматривает возможность пополнения в течение 30 дней и увеличение ставки в зависимости от суммы пополнения. Оформить депозит можно в несколько кликов в мобильном приложении O.Bank от Идея Банка.

В Идея Банке можно разместить средства на срочном депозите для физических лиц "Акционный". Этот гривневый депозит в банке посвящен 37-й годовщине основания финансового учреждения. На первом этапе, в период до 7 октября, депозит имеет максимальную ставку – до 17,37%.

Основные условия и преимущества нового вклада "Акционный" от Идея Банка

Новый депозит "Акционный" можно открыть на 6, 9 и 12 месяцев с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Также возможно пополнение: для вклада на 6 месяцев – в течение 10 дней с момента заключения договора, а для вкладов на 9 и 12 месяцев – в течение 30 дней с момента заключения договора.

В случае пополнения депозита увеличивается процентная ставка по вкладу. Таким образом, клиенты могут влиять на условия депозита и увеличивать доходность.

Процентная ставка по вкладу "Акционный" на все сроки одинакова – 16,77%. Но интересной особенностью депозита является наличие надбавки к вкладу, составляющей от 0,1% до 0,6% (в зависимости от суммы).

Ставка по вкладу "Акционный" с учетом бонуса:

17,37% — от 1 млн грн;

17,27% — от 500 тыс. грн;

17,17% — от 300 тыс. грн;

17,07% — от 200 тыс. грн;

16,97% — от 150 тыс. грн;

16,87% — от 100 тыс. грн.

Максимальная процентная ставка по вкладу "Акционный" – 17,37%. Вкладчик может открыть вклад с суммой от "0,00 грн", зафиксировав процентную ставку. Минимальная сумма вклада – 1,00 грн. Пополнение вклада с зафиксированной ставкой возможно в течение 30 дней.

Оформить депозит "Акционный" можно дистанционно за несколько минут через мобильное приложение O.Bank от Идея Банк, где клиентам в любое время доступны инструменты для управления вкладом и контроля начисленного дохода, или в отделении Идея Банка.

Каковы условия размещения средств на популярном вкладе "Акционный"?

Валюта: гривна.

Вклад можно оформить по максимальной акционной ставке – до 7 октября 2026 года (онлайн – в приложении O.Bank или в отделении Идея Банка).

Процентная ставка: от 16,77% до 17,37% годовых.

Минимальная сумма: от 1 грн.

Срок: 6, 9, 12 месяцев.

Выплата процентов – ежемесячно или в конце срока (выбирает клиент).

Надбавки к базовой ставке, составляющей 16,77% годовых, – от 0,10% до 0,60% (в зависимости от суммы вклада).

Оформление: онлайн в мобильном приложении O.Bank или в отделении.

Идея Банк – один из лидеров по темпам привлечения вкладов. По состоянию на 1 сентября 2026 года объем вкладов клиентов – физических лиц в Идея Банке в гривневом эквиваленте составляет 5,8 млрд грн, тогда как по состоянию на 1 января 2026 года портфель вкладов находился на уровне 4,8 млрд. Таким образом, с начала года объем вкладов увеличился на 1 млрд грн, или на 17,2%.

По состоянию на 1 сентября 2026 года доля депозитов, оформленных через мобильное приложение O.Bank, составляет 72%, тогда как через отделения банка оформляется 33–35% депозитов, размещенных клиентами в банке.

Справка

АО "Идея Банк" – ведущий украинский банк с высоким индексом устойчивости и финансовой стабильности. Банк был основан в 1989 году. В 2025 году украинская бизнес-группа ТАС приобрела 100% акций банка у польской компании Getin Holding. АО "Идея Банк" включено Национальным банком Украины в перечень системно значимых банков Украины. Идея Банк специализируется на предоставлении широкого спектра услуг населению, а также на беззалоговом кредитовании малого бизнеса.

Банковская лицензия НБУ № 96 от 04.11.2011 г. Внесен в Государственный реестр банков под № 46