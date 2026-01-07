Известный бизнесмен и владелец ресторанов: откуда у мэра Черновцов миллионные сбережения

В декларации за 2024 год мэр Черновцов Роман Кличук задекларировал миллионные сбережения, валютную наличность, дорогие активы и доли в бизнесе, в частности ресторанном. Он остается конечным бенефициаром компаний, работающих в Черновцах, несмотря на законодательный запрет совмещения предпринимательства с должностью городского головы.

Видео дня

Об этом пишет Comments.ua, основываясь на анализе его декларации. Документ, поданный в НАПК 27 марта 2025 года, содержит данные как об имуществе самого мэра, так и о финансовом состоянии его жены Ларисы.

Согласно декларации, Роман Кличук владеет значительным объемом недвижимого имущества. В Черновцах супругам принадлежит жилой дом площадью 523,8 кв. м, где 53% записаны на мэра, а 47% на его жену. Также в общей собственности находится земельный участок в черте города площадью 616 кв. м.

Кроме этого, Кличук задекларировал два нежилых помещения в селе Кальновцы Вижницкого района в общей долевой собственности с другим лицом. Еще один объект – домохозяйство в селе Великий Рожин в Ивано-Франковской области, где мэр является владельцем дома площадью 87,4 кв. м и нескольких земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. м.

Основным задекларированным доходом Романа Кличука является заработная плата городского головы – 688 616 грн за год. Дополнительно он получил 187 687 грн в виде банковских процентов. Жена мэра Лариса Кличук задекларировала несколько источников дохода:

585 783 грн заработной платы в КНП "Центральная городская клиническая больница";

180 626 грн зарплаты в ООО "РОМА";

незначительные проценты и профсоюзные выплаты.

Несмотря на относительно высокие официальные доходы, больше всего вопросов вызывают сбережения семьи. В декларации указано, что Роман Кличук хранит:

6 007 000 грн наличными;

наличными; 209 300 евро наличными;

наличными; 177 300 долларов США наличными;

США наличными; 2 132 073 грн на банковских счетах.

Его жена задекларировала 80 тыс. грн и 16,5 тыс. долларов наличными, а также около 60 тыс. грн на счетах. Совокупные валютные и гривневые сбережения семьи являются одними из крупнейших среди мэров областных центров.

Среди движимого имущества Роман Кличук указал автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 2017 года выпуска. Его жена пользуется LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 года, который зарегистрирован на ООО "РОМА". Также мэр задекларировал наручные часы IWC Schaffhausen ориентировочной стоимостью более 320 тыс. грн.

Отдельный блок декларации касается бизнес-активов. Хотя Роман Кличук заявляет, что передал управление бизнесом после избрания мэром, он остается конечным бенефициаром ряда компаний. Крупнейшие активы:

ООО "РОМА" доля 70%, задекларированная стоимость 24,5 млн грн, компания занимается оптовой торговлей продуктами и напитками и неоднократно выигрывала тендеры в Черновцах, в частности поставляла питьевую воду для городского совета;

доля 70%, задекларированная стоимость 24,5 млн грн, компания занимается оптовой торговлей продуктами и напитками и неоднократно выигрывала тендеры в Черновцах, в частности поставляла питьевую воду для городского совета; ООО "ГОЙРА ГРУП" 100% собственности, задекларированная стоимость 53 млн грн, именно этой компании принадлежат известные в Черновцах рестораны и бренды "Бартка" и "Панська гуральня", а также кондитерские проекты;

100% собственности, задекларированная стоимость 53 млн грн, именно этой компании принадлежат известные в Черновцах рестораны и бренды "Бартка" и "Панська гуральня", а также кондитерские проекты; ООО "БРУСНИЦКАЯ МАЦЕСТА" 40% доли, компания работает в сфере минеральных вод и санаторного лечения.

Также в декларации фигурируют предприятия, где Кличук указан как конечный бенефициар. Закон Украины "О местном самоуправлении" запрещает городскому голове совмещать служебную деятельность с предпринимательством или другой оплачиваемой работой. Формально Роман Кличук заявляет, что не руководит бизнесом непосредственно, однако остается его владельцем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии полиция задержала народного депутата Украины. Госбюро расследований ранее объявило его в розыск по обвинению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!