В Германии задержали украинского экс-нардепа за отмывание средств: власти будут добиваться экстрадиции

В Германии полиция задержала народного депутата Верховной Рады Украины. Госбюро расследований ранее объявило его в розыск по обвинению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Он и его сообщники совершали финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах. По информации от СМИ, речь идет о депутате Руслане Демчаке.

Что известно

В ведомстве говорят, что Демчак и его сообщники легализовали более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже через куплю-продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины. Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк (ч. 3 ст. 209 УКУ). Это мог быть неплатежеспособный "ОМЕГА-банк", который стал платформой для создания АО "Переходный банк "РВС банк", чьим владельцем был парламентарий.

Также Демчака обвиняют в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УКУ). После побега экс-парламентария за границу, столичный Печерский райсуд разрешил специальное досудебное расследование в отношении его.

В октябре 2025 года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование и предоставили стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. Срок экстрадиции в упрощенном порядке из Германии может занять ориентировочно три месяца.

По данным следствия, Демчак в момент пребывания в должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипуляциях с гособлигациями на фондовой бирже. Такие действия привели к получению фигурантом незаконных инвестиционных прибылей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители провели обыски в помещении банка, который принадлежал Демчаку, и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Подозрение также получал и сам экс-парламентарий, который в "схеме" получил 20 млн грн незаконной прибыли.

Дополнительно, в июне 2019-го НАБУ внесло в ЕРДР уголовное производство № 52019000000000525 по ч. 3 ст. 206-2 УКУ в отношении сотрудников РВС Банка, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату БЦ "София" в самом центре Киева.

