Известная игра после изменения правил подешевела на миллиарды: игроки потеряли деньги, появились слухи о самоубийствах

Обновление для Counter-Strike 2 привело к падению стоимости игры на два миллиарда долларов. Кроме того, изменение правил привело к тому, что игроки потеряли тысячи долларов. Появились даже сообщения о суициде одного из игроков.

Как пишет издание Mashable, разработчик Valve выпустил "небольшое обновление" для Counter-Strike 2 еще 23 октября. Изменения были направлены на улучшение стабильности и оптимизация производительности бесплатного шутера от первого лица. Однако патч также включал заметные изменения в то, как игроки могут получать "скины". В частности, Counter-Strike 2 теперь позволяет пользователям обменивать пять стандартных скинов на один редкий.

Скины Counter-Strike 2 – это виртуальные предметы, которые изменяют внешний вид персонажа игрока. Игроки могут получить эти косметические предметы, используя внутриигровые ключи для открытия игровых кейсов. Такие кейсы можно заработать, просто играя, тогда как ключи нужно покупать за реальные деньги. Скины, которые игроки получают из кейсов, являются случайными, что затрудняет получение редких косметических предметов.

Редкие предметы очень ценятся игроками Counter-Strike 2 и могут продаваться за сотни или даже тысячи реальных долларов на сторонних косметических площадках – значительно выше официального ценового предела Steam Community Market в 1800 долларов. В прошлом году скин АК-47 был продан за более чем 1 миллион долларов. Таким образом, некоторые игроки относятся к скинам Counter-Strike 2 как к инвестиции, покупая игровые предметы, надеясь позже продать их с прибылью.

К сожалению для этих инвесторов Counter-Strike 2, обновление от 22 октября нанесло значительный удар по их портфелям. Патч значительно упрощает для рядового игрока Counter-Strike 2 получение скинов для игровых ножей и перчаток, которые ранее были одними из самых редких косметических предметов в игре. Теперь игроки могут просто обменивать другие свои предметы на эти скины, что значительно уменьшает их дефицитность и приводит к резкому падению стоимости существующих косметических предметов для ножей и перчаток.

По данным стороннего трекера рынка Counter-Strike 2 Pricempire.com, экономика игры упала с более чем 6 миллиардов долларов до примерно 4,25 миллиарда долларов после обновления, снизившись на 1,75 миллиарда долларов менее чем за 24 часа. С тех пор экономика продолжает падать, Pricempire.com сообщает, что она упала на 2,4 миллиарда долларов только через 29 часов после патча.

Некоторые игроки Counter-Strike 2 утверждают, что стоимость их предметов упала на тысячи долларов. Профессиональный игрок Counter-Strike 2 Олоф "olofmeister" Кайбьер Густафссон транслировал в прямом эфире свое открытие о том, что стоимость его коллекции упала с 58 000 долларов до 18 000 долларов, что составляет потерю в 40 000 долларов.

Согласно сообщению на Reddit, в Китае студент якобы спрыгнул с крыши небоскреба, потеряв около 20 тысяч долларов. Он оставил свое последнее сообщение в сообществе трейдеров.

