Изменение тарифа на электроэнергию помогло Украине удержать энергосистему, – Галущенко

Без решения о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения Украине не удалось бы удержать свою энергосистему.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, решение о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения было вынужденным.

"Без этого решения мы учитывали какие-то минимальные параметры, насколько все-таки можно поднимать, фактически, удержать энергосистему нам бы не удалось", - подчеркнул министр.

Галущенко добавил, что система поддержания льготного тарифа на электроэнергию достаточно эффективно работала до начала полномасштабного вторжения. Однако из-за падения потребления промышленностью стало очень сложно поддерживать тариф.

"По факту, за счет продаж как раз промышленному сектору экономики, компании они балансировались финансово для того, чтобы предоставлять электроэнергию по нерыночному тарифу для населения. Соответственно, когда потребление упало в некоторых регионах на 40%, на 50%, там есть временно оккупированные территории, это тоже очевидно, поэтому ситуация непростая", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ключевой вопрос – это обеспечение ремонтной кампании и прохождение следующей зимы.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров просмотрел тариф на электроэнергию для населения.