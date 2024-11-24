Из-за санкции в России отключили свет на "заводе по строительству заводов": что произошло
Из-за санкций в России остановился объект "Новатэк", на котором изготовляли модули сжиженного природного газа (СПГ). Он был единственным в стране "заводом по производству СПГ-установок".
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Группы наблюдения за Землей при Институте государственной политики Пейна. Исследователи проанализировали интенсивность ночного освещения на заводе "Новатэка" в Белокаменке на Баренцевом море в конце октября и начале ноября и пришли к выводу, что она снизилась на 75%, до минимальных показателей с 2019 года, что говорит о приостановке предприятия.
Предполагалось, что эта площадка должна станет уникальным хабом для сборки так называемых LNG-поездов — модульных перерабатывающих заводов, способных сверхохлаждать природный газ до жидкой формы. Но после строительства двух поездов для "Арктик СПГ-2" какие-либо признаки активности на заводе прекратились.
Аналитики связывают это с последствием санкций США и Европы против России, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, под ограничения попал "Новатэк" и всех его СПГ-проекты, включая производственные предприятия, перевалочные мощности и танкеры.
Кроме того, из-за санкций производство на российском проекте "Арктик СПГ-2" в ноябре сократилось почти до нуля. Этот проект должен был стать ключевым элементом для увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и развития Северного морского пути, но столкнулся с масштабными проблемами:
- отсутствие иностранных инвесторов: из-за санкций многие иностранные партнеры отказались от участия в проекте, что повлекло за собой дефицит финансирования и необходимых технологий;
- ограничение доступа к оборудованию: проект не имеет возможности закупать танкеры ледового класса, которые критически важны для транспортировки сжиженного газа в арктических условиях. Это сделало невозможным плановый экспорт грузов даже при благоприятных ледовых условиях;
- отказ покупателей от российского газа: из-за репутационных рисков и давления со стороны западных правительств, иностранные покупатели отказываются от закупки СПГ, что фактически блокирует экспорт.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия не может найти покупателей на газ из проекта "Арктик СПГ-2" из-за санкций, поэтому вынуждена перевозить газ на хранение. Покупатели из других стран, вероятно, потребуют значительных скидок из-за рисков, связанных с санкциями.
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