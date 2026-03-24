Из Украины пытались вывезти ценный металлолом на миллионы гривен: какую схему разоблачили

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
В Украине пытались вывезти в Польшу более 11 тонн медного металлолома почти на 3 млн грн. Ценные металлы пытались замаскировать под более дешевый алюминий.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. С декабря 2025 года экспорт меди запрещен на законодательном уровне.

Отмечается, что попытку вывезти медь, предупредили месяц назад, когда в зону таможенного контроля пункта пропуска "Ягодин" прибыл грузовик с ломом цветных металлов. Экспортер из Днепра заявлял в товаросопроводительных документах о 22 тоннах отходов из алюминия.

Система управления рисками направила грузовик на рентген. В результате в результате сканирования в 10 мешках были обнаружены аномалии – полный таможенный досмотр и лабораторные исследования показали, что более половины "алюминиевого металлолома" составляли отходы меди (более 11 тонн).

В отношении экспортера составили протокол о нарушении таможенных правил за перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля путем придания одним товарам вида других. Ему грозит штраф в размере 50-100% стоимости предметов нарушения таможенных правил с или без конфискации товаров.

Стоимость выявленной партии оценили в 2,95 млн грн. Вскоре материалы дела волынские таможенники передадут на рассмотрение суда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе через государственную границу Украины пытались незаконно перевезти предметы старины и монеты, которые могут представлять культурную и историческую ценность. Среди изъятых предметов – бронзовые наконечники к стрелам и скифский привязной топор.

