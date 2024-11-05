Из Германии в Украину пустят скоростные поезда: в ЕС объявили о масштабном проекте

Запуск скоростного железнодорожного сообщения от Берлина до Варшавы запланирован на 2030 год, а его продление в Киев – до 2040 года.

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Об этом сообщил Апостолос Цицикостас, проходящий процедуру утверждения в должности еврокомиссара по устойчивому транспорту и туризму в комментарии СМИ TEN-T является глобальным проектом Европейского Союза, целью которого является создание объединенной транспортной инфраструктуры на всем континенте.

В частности, TEN-T предусматривает развитие железнодорожного, автомобильного, водного и авиационного сообщения, чтобы повысить экономическую интеграцию и улучшить мобильность между странами-членами. .

"Я буду тесно сотрудничать с Германией, Польшей и Украиной, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки", - отметил он во время слушаний в комитете Европарламента по вопросам транспорта и туризма. как для европейской, так и украинской инфраструктуры.

Расширение железнодорожного сообщения с Европой является важным шагом для Украины, особенно на фоне потребности интеграции в европейское транспортное пространство и снижение зависимости от автомобильных грузовых перевозок. и общего развития экономических связей

Он отметил, что существуют определенные технические препятствия, требующие решения, в частности вопрос повышения скорости движения на украинском участке маршрута.

Нужны значительные инвестиции и техническая работа, чтобы устранить эти трудности, однако это важная составляющая долгосрочного плана. Это очень дорого и требует значительных усилий, но мы обязаны это сделать..

Кроме технических аспектов, Цицикостас пообещал представить единую цифровую платформу для бронирования и продажи билетов на железнодорожные перевозки.

Один из важных вызовов на пути реализации проекта – это языковые препятствия. Сегодня машинисты поездов обязаны владеть языками тех стран, через которые они проезжают. для замены персонала. Депутаты Европарламента призвали еврокомиссара содействовать реализации этой инициативы, чтобы вдвое увеличить объемы железнодорожных перевозок к 2050 году.

Апостолос Цицикостас обязался содействовать интермодальным перевозкам и поддерживать равноправное использование различных видов транспорта в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поезд №191/192 Киев – Львов, который совершал рейсы по популярному маршруту между Киевом и Львовом, больше не будет курсировать.

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