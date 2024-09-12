Испания наложила вето на венгерскую попытку купить производителя поездов Talgo из-за опасений, что эта технология может быть полезна для восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины. Вето объясняется тесными отношениями правительства Орбана с Россией, что вызывает беспокойство по безопасности ЕС и Украины.

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Об этом пишет Financial Times. Согласно сообщению испанского правительства, одной из главных причин блокирования соглашения является то, что технологии Talgo могут способствовать возобновлению железнодорожного сообщения Украины с ЕС, что является важной частью послевоенной реконструкции страны.

Испанская компания имеет технологию автоматического изменения ширины пути, которая позволяет поездам беспрепятственно двигаться между украинскими железнодорожными путями (ширина 1520 мм) и европейскими (стандарт 1435 мм). Это может решить проблему разной ширины путей, что является значительным препятствием для интеграции украинской инфраструктуры в европейскую.

Представитель испанского правительства отметил, что железнодорожное сообщение является ключевым для Украины, особенно в условиях войны, когда железные дороги стали основным средством логистики. Talgo может сыграть важную роль в восстановлении и модернизации этой инфраструктуры, что дополнительно повышает стратегическую значимость решения о блокировании соглашения.

Испания засекретила документы, объясняющие причины вето, ссылаясь на "общественную безопасность и порядок", однако известно, что значительную роль в этом решении сыграли отношения правительства Орбана с Россией. Виктор Орбан является одним из ближайших союзников Кремля среди европейских лидеров, что вызвало серьезные опасения со стороны Мадрида по поводу передачи передовых технологий в руки страны, которая может иметь сомнительные геополитические приоритеты.

Покупка Talgo венгерским консорциумом, поддержанным государственными инвестициями Венгрии, могла бы открыть доступ к стратегическим технологиям и повысить зависимость европейской инфраструктуры от страны с близкими связями с Россией. Это, в свою очередь, создает угрозу безопасности Украины и стабильности ее экономических связей с ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Венгрии заявили, что достигли договоренности, которая обеспечит непрерывную поставку российской нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Снабжение нефти взяла на себя венгерская энергетическая компания Mol Nyrt.

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