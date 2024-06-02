Инвесторы готовы строить новую энергетику в Украине, если будут знать сроки окупаемости проектов – ЕУЭА

Украина имеет достаточно большой интерес у существующих и потенциальных инвесторов к развитию системы накопления электроэнергии и мощностей возобновляемой энергетики, однако активное строительство может начаться, когда инвесторы будут понимать сроки окупаемости проектов.

Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА), отмечая, что это важный аргумент для получения финансирования соответствующих проектов энергетики со стороны кредиторов.

"Инвесторы не видят долгосрочную окупаемость – это то, что называется bankability. Сейчас до сих пор у нас не изменена продолжительность контрактов по аукционам с Укрэнерго на вспомогательные услуги. На балансирующем рынке ситуация проблемная с долгами, потому на него никто добровольно не заходит. А ситуация на рынке вспомогательных услуг (РДП) ограничивается прайс-кепами и продолжительностью контрактов", – сказала Верещинская.

По ее словам, ведущие отраслевые ассоциации обсуждают с Укрэнерго реформирование участия новых участников на рынке вспомогательных услуг и ожидают изменения нормативной базы Укрэнерго, что позволит заинтересовать потенциальных инвесторов развивать системы накопления энергии.

"Мы не можем начинать разговор о новых проектах в стореджах, если продолжительность заключаемого между производителем и государством Укрэнерго контракта будет меньше, чем продолжительность кредита, который производитель может получить", – отметила Верещинская.

По ее мнению, привлечение финансирования – это один из значительных факторов, который будет влиять на скорость внедрения таких проектов, что будет влиять и на отрасль возобновляемой энергетики, которая должна в ближайшие годы заменить значительную часть утраченных из-за российских обстрелов энергетических мощностей.

Верещинская также подчеркнула, что большие объемы новых инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики сдерживает то, что потенциальные инвесторы видят и анализируют ситуацию с долгами и изменением нормативно-правовой базы в худшую сторону и это их не мотивирует. уже уложились и уже работают на украинском рынке. Поэтому вопрос введения новых мощностей будет результатом того, каким образом государство будет структурировать правила игры и формировать инвестиционный климат в секторе", - уточнила экспертка. источников.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы "обнулить" всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.