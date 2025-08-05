'Интерпайп' получил серебряную медаль EcoVadis за показатели устойчивого развития

Украинская промышленная компания "Интерпайп" получила в этом году EcoVadis, ведущего мирового поставщика рейтингов устойчивого развития бизнеса, 74 балла из 100 с процентилем 92. Это позволяет компании войти в число 8% самых устойчивых компаний по сравнению с другими в рейтинге.

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Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на Facebook компании.

С тех пор как в 2021 году "Интерпайп" получил бронзовую награду, компания улучшила свои показатели в каждой категории:

Окружающая среда

Прогресс компании на пути декарбонизации уже позволил превзойти цели ЕС на 2030 год — прямые выбросы CO₂ составляют всего 200 кг на тонну продукции. Среди ключевых достижений — внедрение расчетов углеродного следа по всем трем сферам Протокола GHG (Scopes 1-3), а также увеличение доли использования "зеленой" энергии.

Права человека

Мы расширили направления работы в сфере развития персонала и получили высокие оценки безопасности и благоприятные условия труда, возможности для карьерного роста, персонализированные стратегии обучения и поддержку работников. Наша корпоративная Патронатная служба, оказывающая индивидуальную помощь работникам, проходящим службу в Вооруженных силах Украины, продолжает свою работу уже четвертый год войны.

Этика и устойчивое развитие закупок

"Интерпайп" сохраняет полную прозрачность в своей деятельности и продолжает совершенствовать практику устойчивых закупок.

"Награда от EcoVadis стала отличием успешности нашего пути декарбонизации. Мы стремимся уменьшить выбросы CO₂ на тонну для бесшовных труб и железнодорожной продукции на 26% и 25% согласно 2030 году путем эффективного потребления энергии и будущих инвестиций в новые производственные объекты. Все заводы компании согласовано приближают нас к Золотой медали", — сказал Владислав Варнавский, директор по экологии и промышленной безопасности "Интерпайп".