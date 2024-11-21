В поездах "Укрзалізниці" появится Wi-Fi: в каких вагонах будет доступен

Украинскую железную дорогу планируют оборудовать доступом к беспроводному интернету. Вслед за скоростными поездами Интерсити связь со Всемирной паутиной появится в обычных поездах ночного сообщения. Их начнут подключать к Wi-Fi уже в следующем году.

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Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. "Планируем ночному сообщению добавлять понемногу интернет. В 2025 году будем над этим работать", – заявил глава оператора железнодорожных перевозок.

Перцовский отметил, что интернет в поездах может появиться в течение года. Он напомнил, что ранее Wi-Fi запустили в поездах Интерсити и Интерсити+. Технологией планируется оборудовать 16 скоростных поездов.

Вероятно, как и в Интерсити, доступ к интернету в ночных поездах также будет бесплатным. Хотя ранее в "Укрзализныце" подчеркнули, что плату за пользование Wi-Fi не будут брать, пока продолжается опытная эксплуатация технологии. То есть в будущем, вероятно, услуга станет платной.

Как подключиться к Wi-Fi в поезде?

Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве.

Выбрать сеть под названием WiFi test.

После этого на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню. На ней будет возможность оставить отзыв о поездке.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзализныця" сменила поставщика питания в поездах Интерсити+. Теперь пассажиров скоростных рейсов вместо WOG Cafe будет кормить ray AB cafe – компания победила в конкурсе и заменит WOG Cafe. Стоимость ланча при бронировании остается старой

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