Instagram будет платить пользователям до $50 000 за "эксклюзивные" видео: что известно о новой программе бонусов

Instagram запускает программу бонусов, позволяющую авторам зарабатывать до $50 000 в месяц за эксклюзивные Reels, опубликованные раньше, чем у TikTok. Программа призвана укрепить позиции Instagram в борьбе за авторов и пользователей, предлагая вознаграждение за уникальный контент.

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Об этом говорится в отчете The Information. По данным, размер бонусов варьируется от $10 000 до $50 000 в месяц.

Однако Meta, материнская компания Instagram, подтвердила, что на старте авторы могут заработать до $5000 за первые три месяца. Программа, которую назвали Breakthrough Bonus, стремится привлечь создателей TikTok для развития их сообществ на платформах Instagram и Facebook.

По словам спикера Meta Пейдж Коэн, в ближайшие месяцы компания планирует предложить авторам контент-соглашения, которые помогут им расширять аудиторию в экосистеме Meta. У Meta уже есть опыт привлечения создателей с помощью бонусов.

В 2021 году Instagram запустил программу вознаграждений для создателей Reels, однако уже в 2022 году выплаты значительно сократили, а в 2023 году программу вообще прекратили. На этот раз Meta делает упор на эксклюзивности контента, что позволит Instagram укрепить свои позиции на рынке коротких видео.

Запуск программы совпал с непростым периодом TikTok, который сталкивается с вызовами в США. В стране введена временная блокировка соцсети, а федеральный закон о возможном запрете заставляет TikTok искать способы адаптации к новым условиям.

Instagram осознает, что в борьбе за внимание пользователей необходимо привлекать лучших создателей контента. Эксклюзивность Reels, предлагаемая новой программой, позволяет не только уменьшить влияние TikTok, но и стимулировать авторов сосредоточиться на платформах Meta.

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