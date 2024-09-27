Иностранцы из четырех стран теперь могут открыть ФЛП в Украине: каких специалистов станет больше

В Украине запустили проект "Е-резидент" (uResidency) для граждан Словении, Индии, Пакистана и Таиланда. Теперь они смогут удаленно открывать счета и вести бизнес как физлиц-предприматель (ФЛП) в Украине.

Видео дня

Об этом объявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В дальнейшем в проекте появится больше стран, заверил министр. Получить е-резидентство могут специалисты таких направлений:

разработка программного обеспечения;

гейминг;

образовательные технологии;

медиа и коммуникации;

креативная экономика;

маркетинг;

перевод;

вебдизайн;

продажи;

право;

управление проектами и т.д.

"Чтобы стать е-резидентом, нужно толькозаполнить заявку в приложении или на портале uResidency – это 5-10 минут. Ее быстро проверят, и резидент получит КЭП в консульстве, без визита в Украину. Далее открывает ФЛП онлайн – и все дальнейшие взаимодействия будут происходить автоматически", – заявил Федоров.

По его словам, налоговая отчетность для иностранцев полностью автоматизирована. Банк сам вычитает налоги и подает декларацию. Налоги для таких ФЛП – 5% от суммы на доходы до 180 тыс. евро.

"Никакого физического взаимодействия с учреждениями. Все происходит автоматически без участия человека... Первые е-резиденты уже открыли счета в банках и были очень довольны результатом", – объяснил Федоров.

В Минцифры рассчитывают, что Е-резидентство будет генерировать дополнительные $1 млн в год для украинского бюджета. Напомним, еще 1 апреля 2023 года в Украине вступил в силу закон об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

Он позволяет "е-резидентам" уплачивать 5% налогов от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита – 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг. Также "е-резидентам" разрешили открывать текущие счета в банках Украины.

"Е-резидент" – это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений. Он также позволяет дистанционно основать бизнес в стране.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 2025 года ФЛП в Украине планируют снова обязать платить ЕСВ (единый социальный взнос), что возобновит довоенную систему налогообложения. В таком случае в 2025 году минимальный ЕСВ будет составлять до 1760 грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!