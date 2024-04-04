Индия оставляет Россию без нефтяных денег: каким образом

Индия, являющаяся одним из крупнейших потребителей российской нефти, начала сокращать ее закупки. Транспортировка сырья из РФ стала слишком дорогой, поэтому Кремль постепенно теряет доходы от нефтяного экспорта в Индию.

Тенденцию заметили в казначействе США, об этом пишет издание Reuters. Отмечается, что на индийских нефтепереработчиков также влияют ценовые ограничения, установленные "Большой семеркой" для российской нефти.

Индийские нефтепереработчики, в частности, компания Reliance Industries, воздерживаются от покупки российской нефти, загруженной на танкеры компании "Совкомфлот" (СКФ), помогающей придерживаться ограничений цены. Индия, которая является одним из крупнейших потребителей, начала смещать рынок нефти из Европы в Азию из-за западных санкций.

Теперь Кремль способен все меньше зарабатывать на продаже своего сырья по завышенным ценам. На этом фоне министры иностранных дел Украины и Индии даже решили возобновить торговлю и сотрудничество на уровне, существовавшем до российского вторжения в Украину.

Действующий после российского вторжения ценовой лимит препятствует использованию западных морских услуг для танкеров, перевозящих российскую нефть, если цена превышает 60 долларов за баррель. На этом фоне Россия вынуждена делать скидки на свою нефть, чтобы найти хоть каких покупателей. Эта инициатива повлекла за собой рост дисконта на российскую нефть марки Urals по сравнению с международным эталоном Brent с $12-$13 до $17-18 в феврале.

Энергетический экспорт является ключевым источником доходов для российского госбюджета. Заработанные на продаже нефти средства позволяют Кремлю финансировать агрессивную войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мировые цены на нефть продолжили свой рост после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае. Так, Brent подорожала до $87,85 за баррель – на 43 цента.

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