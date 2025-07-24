Имущество украинского банка выставили на продажу: название

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать один из активов "Коминвестбанка", находящегося в процессе ликвидации. На аукцион выставлено бывшее здание банка, состоящее из картинной галереи, помещения банка и офисов общей площадью около 1,8 тыс. кв. м. Начальная цена реализации лота составляет 52,5 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили: торги состоятся 31 июля.

При этом подчеркивается: с состав лота включены также основные средства. В частности:

Банкоматы.

Системы видеонаблюдения.

"Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Коминвестбанк", – говорится в сообщении.

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Вместе с тем признание "Коминвестбанка" неплатежеспособным не угрожает и банковской системе в целом. Дело в том, что, по данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал" прекратят выплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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