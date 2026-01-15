Им сокращение не грозит: названы 10 профессий, которые останутся востребованными несмотря на искусственный интеллект

Несмотря на массовые сокращения из-за искусственного интеллекта (ИИ), по меньшей мере 10 профессий, прежде всего в медицине, экологии, возобновляемой энергетике и аналитике будут оставаться востребованными в течение следующих 10 лет. ИИ сокращает рутинные должности, но одновременно усиливает спрос на специалистов, которые работают с людьми, сложными технологиями и стратегическими решениями.

Об этом пишет Quartz. Автоматизация процессов, алгоритмы вместо людей и сокращение найма, особенно для специалистов начального уровня, заставляют работников все чаще задумываться над будущим своей профессии.

В то же время эксперты отмечают, что не все специальности находятся под угрозой. Наоборот, есть по меньшей мере десять направлений, спрос на которые будет только расти в течение следующего десятилетия.

Больше всего новых рабочих мест, по прогнозам, появится в сфере здравоохранения. Причины очевидны – старение населения, рост количества хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, онкология и диабет, а также потребность в персонализированной помощи пациентам.

Сразу три из десяти самых перспективных профессий связаны с медициной. В частности, количество врачей-практиков может вырасти почти на 40%, что означает более 128 тысяч новых рабочих мест. При этом медианная годовая зарплата врачей уже в 2024 году превышала 129 тысяч долларов.

Также ожидается существенный рост спроса на менеджеров медицинских и оздоровительных услуг – примерно на 23%, а количество ассистентов врачей может вырасти на 20%. Отмечается, что эти профессии трудно автоматизировать, ведь они сочетают экспертные знания, ответственность и непосредственную работу с людьми.

Еще одним направлением стремительного роста являются экологические технологии и "зеленая" энергетика. Переход на возобновляемые источники энергии, государственные программы декарбонизации и климатические обязательства стимулируют спрос на специалистов в этой сфере.

Лидером рейтинга стала профессия техника по обслуживанию ветровых турбин – прогнозируемый рост достигает 50%. Медианная зарплата таких специалистов составляет более 62 тысяч долларов в год. Не менее перспективной является профессия монтажника солнечных фотоэлектрических систем, количество рабочих мест для которых может вырасти на 42%.

Несмотря на то что именно технологический сектор больше всего ассоциируется с сокращениями из-за ИИ, спрос на высококвалифицированных специалистов в этой сфере не исчезает, наоборот он меняется. Эксперты прогнозируют рост количества специалистов по информационной безопасности на 29%, ученых по обработке данных на 34%, а аналитиков операционных исследований на 21%. Причина проста, чем больше автоматизации и цифровых решений, тем выше становится потребность в людях, способных контролировать, анализировать и защищать эти системы.

В то же время влияние искусственного интеллекта на занятость остается ощутимым. По данным, в 2025 году ИИ стал причиной почти 55 тысяч увольнений в США – это самый большой показатель со времен пандемии COVID-19.

Только в ноябре 2025 года работодатели сократили около 71 тысячи работников, из которых примерно 9% потеряли работу именно из-за внедрения ИИ. При этом автоматизация коснулась не только отдельных профессий, но и общего процесса найма – компании все реже берут специалистов без опыта, отдавая предпочтение универсальным и высококвалифицированным кадрам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой в Украине наиболее распространена сезонная работа в строительстве, производстве, торговле, логистике и среди вакансий для студентов и кандидатов без опыта. Чаще всего ищут разнорабочих, строителей, продавцов и водителей, а уровень оплаты варьируется от 10 тыс. грн до 40-65 тыс. грн для квалифицированных специалистов.

