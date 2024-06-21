Их количество постоянно растет: сколько украинских ИТ-специалистов работает за границей

Около 20% украинских IT-специалистов работают за границей, и их количество выросло с 50-57 тыс. в 2022 году до 65 тыс. в 2023 году. Полномасштабная война повлекла за собой массовую эмиграцию талантливых специалистов, что угрожает развитию IT-сектора в Украине.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном Минцифры, AI HOUSE и Roosh. Эта тенденция, частично обусловленная полномасштабной войной, приводит к массовой эмиграции талантливых специалистов, что угрожает дальнейшему развитию и инновациям в сфере информационных технологий в Украине.

Полномасштабное вторжение России в Украину оказало большое влияние на IT-сектор страны. Общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины по состоянию на январь 2024 года уменьшилось на 10,7 тыс. по сравнению с предыдущим годом. В то же время украинские IT-компании активно открывают офисы за рубежом, адаптируясь к новым условиям.

В 2022 году IT-сфера в Украине обеспечила валютные поступления на $400 млн больше, чем в довоенном 2021 году. Однако в декабре 2022 года количество вакансий на украинском IT-рынке упало до минимума за пять лет, а зарплаты разработчиков уменьшились, как и экспорт IT-услуг.

Согласно исследованию, общее количество IT-специалистов в Украине выросло до 307 тыс. в 2023 году с 285 тыс. в 2022-м. Украина занимает второе место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству IT-специалистов, уступая только Польше с 600,7 тыс. специалистов.

Количество AI/ML-специалистов в Украине за последние 10 лет выросло в пять раз, но по состоянию на январь 2024 года составляет чуть более 1% от общего количества IT-специалистов – 5,2 тыс. человек. Самые распространенные профессии – Data Scientists и ML Engineers, которые вместе составляют 63% всех специалистов в индустрии AI/ML.

Активная миграция специалистов за границу в результате ведет к дефициту квалифицированных кадров на внутреннем рынке, сдерживая развитие отрасли. За последние 10 лет количество продуктовых AI-компаний в Украине выросло в 3,7 раза, достигнув 183 в 2023 году, а сервисных AI-компаний – на 46%, до 60.

Украина занимает последнее место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству привлеченных венчурных инвестиций за последние три года. Лидерами являются Польша, Литва и Чехия, которые привлекают в 12-16 раз большее финансирование, чем Украина.

В 2023 году объем венчурных инвестиций, которые удалось привлечь 22 украинских компаний, уменьшился на 31%, до $10,8 млн, по сравнению с 2022 годом. Это отражает общий тренд сокращения таких инвестиций в мире и усложнение процесса переговоров между стартапами и потенциальными инвесторами в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский IT-рынок переживает не лучшие времена – средняя зарплата специалистов снизилась до $3300, а требования работодателей растут. Все меньше проектов готовы брать малоопытных разработчиков – они должны отличаться высокой производительностью и знанием более редких технологий.

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