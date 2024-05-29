Зарплаты упали, требования выросли: кого ищут и сколько платят в украинском IT

Украинский IT-рынок переживает не самое лучшее время – средняя зарплата специалистов снизилась до $3300, а требования работодателей растут. Все меньше проектов готовы брать малоопытных разработчиков – они должны отличаться высокой производительностью и знанием более редких технологий.

Об этом в собственной колонке сообщил генеральный директор рекрутингового агентства Станислав Шихов. Впрочем, он подчеркнул, что говорить о радикальных изменениях на рынке труда пока рано.

Как отметил Шихов, айтишники усматривают тревожную тенденцию в том, что впервые за начало полномасштабного вторжения уменьшилась медианная зарплата разработчиков – 6 месяцев назад она была $3435, теперь – $3300. Впрочем, искусственно предложения компании не занижают.

"У бизнеса есть понимание: даже если такие айтишники согласятся на офер сейчас из-за нехватки работы, позже их с легкостью могут переманить конкуренты на рыночную зарплату. Риски неуспешного найма стоят дороже условных $250-500", – отметил рекрутер.

У представителей компаний есть понимание рыночных зарплат, поэтому искусственное завышение таких диапазонов теперь встречается довольно редко. "Случаи формата "переманили на +$2 тыс." становятся мифическими", – уверяет Шихов.

Он отметил, что за айтишников борются не в зарплате – теперь им чаще предлагают карьерный и профессиональный рост. В то же время собеседование сейчас происходит в 2-3 раза больше.

"Причина этому не только в неоднородности спроса на таланты и дискомикации между работодателями и вузами/разработчиками курсов, но и в общем повышении ожиданий от айтишников … Бизнес не нуждается в каких-либо кандидатах в IT. Бизнес нуждается в сильных специалистах", – пояснил Шихов.

Из-за спада популярности IT-продуктов во многих компаниях происходят сокращения. Поэтому теперь работу предлагают перформерам – то есть специалистам с высокой производительностью.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о падении уровня зарплат в украинском IT-секторе и что зарплату $6000 или больше имеют только 9% украинских айтишников – чаще всего это разработчики или DevOps-специалисты. Причиной спада доходов в отрасли стало российское вторжение, повлекшее за собой значительные изменения в этой сфере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!