Идея Банк в 2025 году увеличил объемы кредитования индивидуальных предпринимателей на 63%

Идея Банк уже десять лет активно работает с физическими лицами-предпринимателями, которые могут получить в банке беззалоговый кредит на любые цели на сумму до одного миллиона гривен. Подробнее ниже.

Видео дня

Идея Банк предлагает кредитные продукты для ФЛП с 2016 года, а в прошлом году выдал физическим лицам-предпринимателям на 63% больше, чем в 2024 году.

Об этом рассказала руководитель Департамента по работе с бизнес-клиентами Марина Голованова.

"Среди главных преимуществ кредитов для ФЛП от Идея Банка – минимальный пакет документов и быстрое принятие решения о выдаче кредита – фактически в течение двух часов клиент узнает об одобрении заявки. Также важно, что такую заявку можно подать дистанционно, – отметила руководитель Департамента по работе с бизнес-клиентами Марина Голованова

Среди основных условий получения кредитов ФЛП в банке – регистрация бизнеса не менее 6 месяцев назад. При этом банк предлагает четкие и прозрачные условия без скрытых платежей, а также досрочное погашение кредита без штрафов и дополнительных комиссий. Каждый предприниматель может получить персональное сопровождение и профессиональные консультации менеджеров по всем деталям кредита.

"Очень важно, что в Идея Банк все кредиты для индивидуальных предпринимателей беззалоговые. То есть клиентам не нужно искать возможности и тратить время на оформление в залог автомобилей или помещений. А вот сумму можно получить такую, которая поможет развитию бизнеса, даст возможность приобрести необходимое оборудование для бизнеса, генераторы или другое энергооборудование, оплатить текущие обязательства – аренду, зарплаты сотрудникам", – отметил эксперт Идея Банка.

Каковы условия кредита для ФЛП от "Идея Банка":

• Максимальный срок: до 36 месяцев;

• Сумма кредита: от 151 тыс. грн. до 1 млн. грн.;

• Разовая комиссия 1,1%;

• Ежемесячная комиссия 2,2%;

• Процентная ставка – 0,01% годовых;

• Схема погашения – равные суммы платежей в течение всего срока кредитования;

• Досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий;

• Документы для оформления кредита для ФЛП: паспорт, регистрационный номер налогоплательщика (ранее – ИНН), для сумм свыше 150 тыс. грн. – финансовая отчетность за 6 месяцев.

Погасить кредит можно несколькими способами, в том числе через систему интернет-банкинга и мобильное приложение O.Bank , касса в отделении, перевод со счета в другом банке или внесение платежей через сеть терминалов самообслуживания.

"Мы понимаем важность оборотных средств для малых предпринимателей, работающих как ФЛП, и прилагаем усилия, чтобы кредитная поддержка для таких клиентов становилась все более доступной. Банк уже много лет работает с предпринимателями и имеет планы по развитию удобного и понятного беззалогового кредитования, в частности, это – предоставление рыночных предложений по условиям кредитования ИП, а также рост объемов выданных кредитов по итогам 2026 года, как минимум, на 35%", – рассказала эксперт Идея Банк.

Напомним, в апреле Идея Банк запустил новую кредитную карту , которую можно оформить онлайн, а мгновенный кредитный лимит без справки о доходах по новой карте банка составляет 150 000 грн.

Лицензия НБУ № 96 от 04.11.2011 г.