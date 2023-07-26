И.о. главы налоговой свой день рождения провела на переговорах с МВФ: ее обвинили в "праздновании за границей"

И.о. главы Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко вместе с делегацией ГНС и Минфина с 10 по 21 июля провела в командировке в Вене. Даты командировки определили советники Офиса технической помощи Казначейства США. В результате Кириенко свой день рождения встретила в рабочей поездке, провела совещания с международными партнерами.

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Еще до возвращения в Украину ряд Telegram-каналов и "лидеров общественного мнения" обвинил ее в том, что своей день рождение она решила отпраздновать за границей. OBOZREVATEL проверил указанную информацию. Мы получили копию письма с приглашением от Казначейства США на указанные даты. То есть Кириенко даже если бы и хотела свой день рождения провести в рабочих совещаниях, не смогла бы повлиять на планы Казначейства США.

Кроме того, командировку заранее согласовали и в Минфине. Вместе с представителями налоговой в Вену отправились и представители Минфина, в том числе замминистра Светлана Воробей. Также, как нам стало известно, вся украинская делегация прилетела в Вену с опозданием в два дня, первый день командировки действительно совпал с днем рождения Кириенко, однако вместо празднований его провели в рабочих совещаниях.

Кириенко встретилась с заместителем директора Офса технической помощи Казначейства США Парвиной Шамсиево-Коєн. Во время переговоров в том числе обсуждали сотрудничество с МВФ, подготовку Национальной стратегии доходов.

Собеседники OBOZREVATEL в Государственной налоговой службе утверждают: никаких празднований не было, в течение всей командировки происходили рабочие совещания между Минфином Украины, ГНС, МВФ, Казначейством США. Также украинские чиновники побывали в налоговой Австрии, изучили опыт аудита.

"Это просто очень глупый фейк. Есть много групп, которые хотят видеть главой налоговой другого человека. Все понимаем, как эту информацию распространяют и почему ее никто не проверяет", – рассказали в налоговой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

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