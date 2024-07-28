Хитрости с акционными товарами: какой прием используют в супермаркетах

Супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен".

При чем позиций, которые могут вызвать у покупателя "законное" недовольство, сразу несколько. Это:

форма;

габариты;

фасон;

цвет;

размер;

другие причины, по которым приобретенный товар не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.

Срок обмена может быть увеличен

Впрочем, в этом правиле есть исключение – и срок может быть увеличен. Однако только если это сделает сама торговая точка.

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Есть товары, которые не подлежат обмену

В то же время, отмечается, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) на основаниях, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. В него среди прочего входят:

парфюмерно-косметические изделия;

перьевые и пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

аппараты для бритья и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар. Однако только в том случае, если это произошло случайно.

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