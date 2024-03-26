Хищения электроэнергии во время войны: в Украине завершили расследование масштабной схемы

Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование схемы завладения электроэнергией более чем на 716 млн грн. По версии следствия, к хищениям причастна компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Хищение произошло уже во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает НАБУ. Так, следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", являясь одним из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.

Несмотря на задолженность компании перед "Укрэнерго", руководитель соответствующего департамента НЭК не расторг следку. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков (банк "Альянс", как заявлял его главный акционер, отрицая обвинения). В НАБУ утверждают, что решение о выдаче гарантии председатель правления банка приняла единолично и с нарушением процедуры.

"В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ", – сообщили в НАБУ.

СМИ провели анализ документов о финансово-хозяйственной деятельности "Юнайтед Энерджи" и обнаружили связь компании со структурами Коломойского. В то же время сам бизнесмен отрицал, что связан с "Юнайтед Энерджи".

11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении четырем фигурантам. Это:

организатор схемы;

директор департамента "Укрэнерго";

глава правления коммерческого банка;

директор частной компании.

На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний был наложен арест. Также были заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. НАБУ также подало в Северный апелляционный хозяйственный суд заявление о привлечении себя как третьего лица на стороне истца ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО "Банк Альянс".

В "Укрэнерго" после публикации материалов НАБУ заявляли, что тесно сотрудничают с правоохранителями и предоставляют следствию всю необходимую информацию. Там также отметили, что сотрудник, который фигурирует в этом деле, уже не работает в компании. Кроме того, "Укрэнерго" удалось взыскать с трейдера и банка 600 млн грн долга.

"Еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов – "Укрэнерго" пытается взыскать в судебном порядке. Уже есть решение первой инстанции в пользу "Укрэнерго" по выплате оператору системы передачи 1,1 млрд грн. После вступления в законную силу решения суда "Укрэнерго" взыщет эту сумму в полном объеме и в вопросе нанесения компании убытков будет поставлена точка", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский бизнесмен Игорь Коломойский будет находиться в СИЗО минимум до 25 апреля 2024 года. В то же время сумму залога для выхода на свободу уменьшили с 2,65 млрд до 2,4 млрд грн.

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